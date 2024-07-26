Названы 14 самых безопасных пляжей в Нижегородской области

Самые безопасные пляжи на водоемах в Нижегородской области, по данным на 26 июля, назвали в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, купаться можно на Первом и Третьем озерах Щелоковского хутора, на озере Парковом, на озере Силикатном (пр-т Ленина, 23), и в озере на проспекте Молодежном в Автозаводском районе.

Что касается областных водоемов, то безопасными считаются озеро Юрасовское (Бор), пляжи Верхнего пруда в Выксе, река Волга в Лыскове, озеро Свято в Навашинском округе, пруд «408 км» в Арзамасе, там же — река Теша и озеро «У крутой горы» в Богородске.

Ранее мы писали о том, что опасную воду обнаружили в скважине в Нижегородской области.