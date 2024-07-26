Какие фестивали пройдут летом 2024 года в Крыму

Вторая половина лета в Крыму насыщена событиями. На побережье проходят фестивали кино и молодежного искусства, спортивные состязания и фабрики молодых талантов.

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Под Судаком в эти дни проводится масштабный фестиваль "Таврида. АРТ", на который съехались молодые творцы и деятели культуры со всей страны. В этом году он посвящен многообразию национальных культур России.

Среди главных событий - презентация театрального сериала "Сцены русской жизни. Пушкин", авторы которого взялись заново исследовать и переосмыслить произведения великого классика. Также будет показан мюзикл "Я люблю тебя всегда", где в современных аранжировках прозвучат произведения Александры Пахмутовой.

Состоится и традиционное костюмированное арт-шествие, которое на этот раз посвящено Году семьи и культурным традициям народов нашей страны. Молодые художники и дизайнеры представят свои работы на выставке-ярмарке "Арт.молодость". Яркой изюминкой станет гастрономическое пространство "Россия на вкус", где можно отведать блюда национальных кухонь, в том числе и малочисленных коренных народов.

На концертной сцене фестиваля выступят NLО, MIA BOYKA, "Три дня дождя", OTYKEN, The Hatters, 5УТРА, Гарик Сукачев и "Кампанелла каменной звезды", LIZWI, NЮ, Akmal", Женя Трофимов и другие.

Площадка "Extreme Крым" на мысе Тарханкут у поселка Оленевка этим летом объединила режиссеров, сценаристов, актеров, операторов и деятелей кино. В последнюю неделю июля здесь проходит фестиваль короткометражных фильмов "Вотэтофильм". Днем проводятся мастер-классы режиссеров, продюсеров, актеров, а в вечернее время - кинопоказы под открытым небом на берегу моря. После просмотра зрители могут проголосовать фонариками за фильм, который понравился больше всего.

В этом году на фестиваль приехали актриса Екатерина Шпица, продюсер Илья Бачурин, режиссеры Алексей Нужный, Юрий Быков, актер Джаник Файзиев, сообщила "РГ" представитель парка "Extreme Крым" Полина Воеватова. В финале готовится красная дорожка на закате на берегу моря с живой музыкой.

С 29 июля по 9 августа в Севастополе состоится VIII Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес". В этом году мероприятие из соображений безопасности пройдет не на привычной площадке - открытой сцене на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", а в зале севастопольского Дворца культуры рыбаков.

Фестиваль начнется с премьеры спектакля "Грозовой перевал" по мотивам романа Эмили Бронте в исполнении Севастопольского театра оперы и балета. Ведущие партии исполнят известный танцовщик Сергей Полунин и балерина МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова. С 1 по 4 августа в город русских моряков приедет Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева с программой "Классика Игоря Моисеева", в которой сочетаются классический балет и фольклорные мотивы. А 8 и 9 августа на фестивале выступит Театр Олега Табакова со спектаклем "Матросская тишина".

С 15 по 17 августа на Тарханкуте будет проходить фестиваль "Extreme Крым", которые подведет итог летнему сезону. На фестиваль съедутся молодые таланты, которые будут проходить обучение на фабриках юмора, медиа, музыки, шоу, здорового образа жизни и детской анимации.

- Все четыре дня фестиваля будут насыщены мероприятиями на берегу моря, на пляже, на фоне красивейших закатов, - сообщила Полина Воеватова.



Начинающих комиков научат писать шутки и импровизировать. По вечерам они будут выступать на стендап-концертах и делиться опытом. На фабрике ЗОЖ научать заботиться о ментальном, психическом и физическом здоровье. Утром запланированы занятия йогой и пилатесом, а на закате - лекции и спортивные соревнования.

На берегу моря также откроется студия звукозаписи, где молодые музыканты смогут записывать треки и учиться у профессиональных звукорежиссеров и продюсеров. На музыкальной сцене фестиваля выступят NLO, Анет сай и Егор Шип. Посещение бесплатное, нужно только зарегистрироваться на сайте.