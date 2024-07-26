Пятигорск хочет включить санатории в систему туристического налога

В настоящее время законодательство исключает санатории из системы туристического налога. Это приводит к значительному ущербу для бюджета Пятигорска. В 2025 году город получит лишь 22 миллиона рублей от туристического налога, в то время как сборы могли бы достичь 125 миллионов, если бы санатории были включены в систему.

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Городские власти решительно намерены изменить ситуацию и планируют направить обращение депутатам Госдумы РФ от Ставропольского края с просьбой о внесении необходимых изменений в законодательство.

По мнению властей Пятигорска, включение санаториев в систему туристического налога будет справедливым и поможет городу получить дополнительные средства для развития инфраструктуры и улучшения качества жизни горожан.

Ранее мы писали, что на Ставрополье проходят массовые проверки такси и автобусов из-за увеличения количества ДТП. Также в Ставропольском крае почти 1 тыс. абонентов остались без света из-за аварии.