Туроператор оценил доступность парка «Новый Херсонес»

Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес", который с 30 июля будет открыт в Севастополе, вызывает большой интерес у туристов. Как они смогут туда попасть и что увидеть, "РГ" узнала у руководителя Крымского бюро путешествий и экскурсий Светланы Бараухиной.

- Интерес просто огромный. Наш пост в соцсети Вконтакте, а это далеко не самая "продающая" соцсеть, набрал почти 20 тысяч просмотров, - сообщила Бараухина. - Люди задают много вопросов, их интересует, где парк находится, какие там парковки, часы работы, платно или бесплатно, что будет выставляться. Я была удивлена масштабами этого комплекса. Впечатления сопоставимы с теми, которые производит храм Вооруженных сил в Московской области. Ничего подобного раньше не было в Крыму.



30 июля "Новый Херсонес" будет открыт в тестовом режиме. На территории 22,4 гектара построены три крупных музея: христианства, Крыма и Новороссии, античности и Византии, паломнические центры с комфортными номерами, амфитеатр на 1200 мест, храм-парк под открытым небом, детские площадки, фонтаны, места для отдыха и прогулок. На некоторых объектах еще ведутся работы, их планируют завершить в течение двух месяцев. В частности, пока не открыта экспозиция музея античности и Византии, а также реконструированный квартал древнего Херсонеса.

В парке запланированы три входа, сейчас открыты два из них: со стороны Детской школы искусств (улица Надежды Островской) и с улицы Ерошенко. Там же находятся бесплатные парковки. Впрочем, они уже сейчас заняты транспортом, поэтому автовладельцев просят оставлять машины в других местах и добираться на общественном транспорте. К парку "Новый Херсонес" ходят три городских автобуса.

- Вопрос парковок для экскурсионных автобусов пока открыт, - говорит Светлана Бараухина. - Парковка около школы искусств неудобна для большого автобуса, а если приедут сразу несколько, то им там не развернуться. Нам сообщили, что будет еще парковка на улице Древней. Но я думаю, люди даже согласятся пройти 500 метров пешком от места, где их высадит автобус, уедет, а потом вернется и заберет, потому что объект того стоит.



Посещение территории парка бесплатное, это снизит стоимость экскурсионных поездок. Также бесплатно можно посетить музей христианства. В музеи Крыма и Новороссии, античности и Византии билеты, по предварительным данным, будут стоить 500 рублей.

- В первое время я буду предлагать обзорный вариант с бесплатной экскурсией по территории "Нового Херсонеса" и посещением музея христианства с аудиогидом, а дальше самостоятельный осмотр, - говорит гид. - В дальнейшем под групповые и корпоративные заявки будут также предложения с посещением платных объектов, чтобы люди могли выбрать интересные для себя объекты просмотра.



Также эксперт рассказала, что в "Новом Херсонесе" уже проводят аттестацию экскурсоводов, около 80 человек проходят обучение по внутренним стандартам парка. Затем будет возможность пройти аттестацию у экскурсоводов, которые захотят сами привозить группы и водить по территории.

- На сегодняшний день экскурсии по территории бесплатные, а также нам разрешают самим водить группы, - говорит Бараухина. - Экспозиции в музее античности и Византии, а также в музее Крыма и Новороссии будут платными со штатными экскурсоводами.

В парке в дальнейшем откроются кафе, рестораны, сувенирные лавки, а также дом вина с дегустациями. - Многие спрашивают, почему такая трактовка, почему будет винный дом, - добавляет гид. - Объясняем людям, что Херсонес и вино неразрывные понятия, его изготовляли у нас на полуострове издревле, о чем свидетельствуют найденные археологические артефакты. И винный дом будет как раз рассказывать о культуре виноделия и винопития. Рестораны и кафе также нужны для удобства гостей. Территория настолько огромная, что на осмотр может уйти весь день, и выезжать на обед в город будет затруднительно.



Что известно о "Новом Херсонесе"

Историко-археологический парк "Новый Херсонес" построен рядом с музеем-заповедником "Херсонес Таврический" в память о крещении в этом месте святого князя Владимира. Строительство заняло год и 8 месяцев. Площадь территории - 22,4 гектара, общая площадь зданий - 144 тысячи квадратных метров. В парке высажено 40 тысяч деревьев и кустарников, установлено более 100 скульптур. Для музеев закуплено 2500 единиц современного мультимедийного оборудования.