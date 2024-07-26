Туристы стали чаще бронировать номера для отдыха в регионах без моря

В текущем летнем сезоне россияне чаще бронировали объекты проживания у воды в регионах, где нет моря.

© РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Так, в Калужской области доля таких бронирований выросла на 115%, Воронежской — на 94%, в Республике Алтай — на 120%.

В сервисе также уточнили, что у россиян пользуются спросом поездки в Республику Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом.

При этом по количеству бронирований всё так же лидируют морские направления: Краснодарский край, Республика Крым, а также Ленинградская область.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.