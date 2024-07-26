Пересадки внутри поезда оказались дороже прямых билетов

РЖД начали продавать туристам билеты с пересадками внутри одного поезда. Еще вчера новая возможность подавалась как разработка на конкурсе молодых специалистов перевозчика, а сегодня опция уже доступна на четырех маршрутах. Начали с самых загруженных южных направлений: из Москвы в Кисловодск, Адлер, Анапу, Новороссийск и обратно.

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Чтобы найти новые варианты, нужно выбрать пункт «рейсы с пересадками». Наряду с обычными стыковками разных поездов будут и новые без смены составов – они отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда». При оформлении такой поездки пассажир получит отдельный билет на каждый сегмент маршрута. После перехода в новый вагон ему потребуется новая регистрация у проводника. Перебежать с места на место можно только на той станции, где стоянка поезда составляет не менее 5 минут.

Судя по первым предложениям системы бронирования, вариант с пересадкой обойдется значительно дороже обычного билета. Так, поездка с переходом из одного плацкартного вагона в другой на станции Воронеж в поезде № 563 Анапа – Москва обойдется туристу в 6 тыс. руб. При этом весь маршрут на одной полке в этом же составе в другие дни предлагают за 3,8 тыс. С поездом № 113 Москва – Адлер ситуация схожая. С переходом из вагона в вагон – 6,8 тыс., без него – 5,5.

Судя по результатам опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», использовать новые пересадки готов лишь один из четырех пассажиров. Причем многие из них хотели бы менять место в пределах своего вагона, а не бегать с чемоданом по составу. Свое мнение по поводу нововведения выразили 2 тыс. туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что у РЖД появилась опция «лист ожидания» в поездах с распроданными билетами.