В бизнес-залы аэропортов теперь можно попасть по биометрии

В нескольких аэропортах России внедрили новую услугу: пройти в бизнес-зал теперь можно по биометрическим данным. То есть не нужно больше показывать QR-код в приложении сотруднику аэропорта, достаточно посмотреть в специализированный биометрический терминал.

Новый сервис доступен для пассажиров, которые пользуются программой OnPass и государственной единой биометрической системой (ЕБС).

«В новом пользовательском сценарии биометрия является альтернативой сканирования QR-кода. При этом у клиента остается выбор: воспользоваться системой распознавания лиц и посмотреть на входе в биометрический терминал или открыть приложение и отсканировать QR-код», – прокомментировал директор аэропорта Домодедово Андрей Павлов.



Стать пользователем ЕБС просто – достаточно через Госуслуги установить приложение «Госуслуги Биометрия». Впрочем, это можно сделать лично, посетив МФЦ с паспортом и СНИЛС. Важно, что регистрация в системе проводится добровольно и только с согласия гражданина. После регистрации в любой момент можно отказаться от использования биометрии в личном кабинете на Госуслугах.

Биометрические услуги пока внедрили в четырех аэропортах: в Домодедово, Внуково, Пулково, а также в Казани. На очереди – Владивосток, где терминалы должны появиться на следующей неделе. Это облегчит работу сотрудникам аэропорта во время Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября. Сообщается также, что в следующем году к программе должны подключиться еще несколько десятков российских аэропортов.

Вероятно, новшество способно сократить очереди там, где они возникают и наиболее востребовано будет у часто летающих пассажиров, которые пользуются бизнес-залами. Однако если человек путешествует не один и понадобится еще одна «проходка», то все равно потребуется QR-код – если сопровождающий не зарегистрирован в ЕБС.