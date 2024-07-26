Пончики и десерт с вареньем из грибов: что попробовать на Кавминводах

Кисловодск

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Самый солнечный курорт Ставрополья считается важной точкой на гастрокарте России. Немало кафе и ресторанов расположены на территории национального парка.

— Одно из топовых — кафе с 20-летней историей «Чайный домик» на вершине Сосновой горки в окружении высоких сосен, — рассказывает коренная жительница Кисловодска Анна Романенко. — Здесь представлена богатая коллекция авторских чаев и вкуснейших десертов.



Например, в меню есть «Райское яблочко», запеченное с изюмом, курагой и местным медом. Любители более сытных десертов могут заказать хрустящие блинчики.

— Еще одно отличие «Чайного домика» от других ресторанов — отказ от мангала, — говорит Анна. — При этом в меню много мясных блюд, которые готовятся в хоспере (печь с гриль-решетками — ред.). По вечерам здесь играет негромкая музыка, а за столиками у панорамных окон с видом на Курортный парк и на сам Кисловодск ведутся неторопливые разговоры.



Коренная кисловодчанка также рекомендует семейный ресторан «Проспект» на проспекте Победы. В основе концепции — халяльная еда и отсутствие алкоголя. Заведение популярно, и столы нужно бронировать заранее.

— Меню разнообразное, но доминирует европейская и дагестанская кухня. Различные виды хинкала, чуду. Все, что можно приготовить из мяса, теста и сыров. Отличительная черта — гала-ужины, где именитые повара представляют гостям блюда разных кухонь. Например, недавно в «Проспекте» проходил вечер перуанской кухни.



Не теряет популярности и знаменитая «Снежинка», делится местная жительница, журналист Зухра Казиева. Сюда заходят и туристы, и горожане.

— Кафе находится на Курортном бульваре и считается культовым среди тех, кто ностальгирует по советскому прошлому. Там с незапамятных времен пекут пончики по особому рецепту и подают их с повидлом, сгущенкой или с сахарной пудрой. В кафе можно заказать и шашлык, но он будет как и везде, — считает Зухра.



Пятигорск

В Пятигорске большой выбор столовых, кафе и ресторанов. В нашей подборке — места, которые запомнятся не только вкусной едой, но и исторической атмосферой.

— Ради вкусных завтраков и приятных кофепитий стоит посетить «Санта Фе», — советует жительница Кавминвод Анна Романенко. — Там есть свежие десерты и те самые эклеры со вкусом из детства. На втором этаже заведения — ресторан европейской и японской кухонь, популярный и среди отдыхающих, и среди местных жителей. Цены вполне демократичные.



Совершенно иная атмосфера в кондитерской «Эрмитаж», говорит Анна. Сюда можно заглянуть на завтрак.

— Кондитерская «Эрмитаж» находится в историческом здании, которое сложно не заметить, гуляя по Пятигорску. В одну из самых нарядных построек города туристов часто водят на экскурсию, ведь у нее примечательная история.



Рассказывают, что местный купец построил здание на выигранные деньги. В нем открыли гостиницу «Эрмитаж», которая вошла в число лучших на курорте: здесь были лечебные ванны, бильярдная и собственный тренажерный зал, или, как его тогда называли, «зал механотерапии». На первом этаже находилась кондитерская «Белая ромашка», куда за пирожными приезжали даже из соседних городов.

— Сегодня в кофейне представлены самые разные десерты, например трюфель «Атом», пряная груша и миндальный штрейзель, — добавляет Анна.



Железноводск

Самый маленький курорт Кавминвод также можно познать через его вкусы. Проще всего начать на живописном берегу озера «30-ка».

— В меню одноименного кафе более десяти видов традиционного кавказского шашлыка, особенно хвалят из баранины. Хит среди первых блюд — солянка. Летом пообедать можно на открытой террасе с панорамным видом на водоем, — рекомендует коренная жительница Железноводска, специалист по связям с общественностью Лилия Петрова. — Если оказались в Железноводске в дождливую погоду, то можете сесть в закрытых беседках.



На берегу озера находится и второе заведение из списка Лилии. Местная жительница советует посетить ресторан «Forest».

— С третьего этажа открывается потрясающий вид на озеро. Специализация — кавказская и европейская кухни. Можно попробовать десерт Forest по фирменному рецепту заведения — хрустящий шоколадный бисквит с морской солью, сезонными ягодами и вареньем из железноводских грибов с добавлением лепестков роз.



Ессентуки

В Ессентуках почти на каждом углу подают греческий гиро, грузинские хинкали, кавказский шашлык и блюда славянской кухни. Порции радуют размерами, цены — демократичностью.

— Рядом с филармонией и центральным фонтаном находится место, куда можно прийти и вечером в красивом платье, чтобы выпить на веранде бокал игристого, и просто сытно пообедать после прогулки, — Park City Resto. В дополнение к разнообразному меню здесь богатая винная карта, широкий выбор коктейлей, а также живая музыка, — говорит жительница Ессентуков Ангелина Крестьянко.



Главное украшение интерьера в современном стиле — панорамные окна, позволяющие наслаждаться видом на солнечный курорт. В ресторан часто приходят ценители стейков. Повара предлагают легкую, среднюю или сильную прожарку.