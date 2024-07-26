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РЖД запустила функцию покупки билетов с пересадкой внутри поезда

Теперь на маршруты на юг России можно приобретать билеты с пересадкой внутри поезда, если купить билет на полный маршрут нет возможности.

РЖД запустила функцию покупки билетов с пересадкой внутри поезда
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«При этом система может предложить места в вагонах одного или разных классов обслуживания. Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут», — отметили в компании.

Функция в данный момент доступна для поездов по направлениям из Москвы в Новороссийск, Адлер, Анапу и Кисловодск.

Ранее в РЖД сообщили об укладке нового пути на месте схода вагонов в Коми.

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