РЖД запустила функцию покупки билетов с пересадкой внутри поезда

Теперь на маршруты на юг России можно приобретать билеты с пересадкой внутри поезда, если купить билет на полный маршрут нет возможности.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«При этом система может предложить места в вагонах одного или разных классов обслуживания. Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут», — отметили в компании.



Функция в данный момент доступна для поездов по направлениям из Москвы в Новороссийск, Адлер, Анапу и Кисловодск.

Ранее в РЖД сообщили об укладке нового пути на месте схода вагонов в Коми.