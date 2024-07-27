В Астраханской области рассказали о важности туристического экосбора

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, зачем в регионе ввели экосбор для туристов. Чиновник отметил, что за последнее время туристическая привлекательность местной природы значительно выросла, но вместе с тем увеличилась и нагрузка на экологию.

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Приезжие оставляют после себя массу различного мусора, который необходимо убирать. На данный момент волонтеры и просто местные жители только за этот год собрали у берегов рек более 100 тонн мусора. Полученные от налога деньги должны пойти на уборку этих территории.

Сами же отдыхающие, ожидаемо, далеко не все оказались довольны новым налогом. Они отметили, что предприниматели, работающие «в серую», ничего платить не будут. Кроме того, хоть сбор вводится для гостиниц и баз отдыха, но ничего не мешает им включить его в стоимость предоставляемых услуг.

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