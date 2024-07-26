Туристы стали чаще путешествовать к рекам и озерам

Летний сезон 2024 года показал заметный спрос россиян на объекты у воды в неморских регионах.

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Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на сервисы бронирования. Сейчас рост спроса отмечается на Калужскую и Воронежскую области, а также Республику Алтай.

У туристов стала популярна для прохладительных поездок Адыгея. Там доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом.

В число популярных направлений вошли Ленинградская область, Красноярск, Казань, Пермь и Москва.