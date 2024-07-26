Забайкалье не вошло в рейтинг по количеству классифицированных гостиниц

В Роскачестве рассказали о регионах с наибольшим числом «звездных» гостиниц – Забайкалья в списке нет. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край, где 13 гостиниц получили «звёздные» свидетельства. На втором месте – Московская область с четырьмя гостиницами, получившими звёздную классификацию. Москва и Республика Дагестан разделили третье место, каждая из них имеет по три гостиницы со «звёздными» свидетельствами.

В Роскачестве отметили, что классификация является обязательной процедурой для начала работы гостиницы. Количество звезд отражает уровень развития инфраструктуры отеля, качество оборудования номеров и квалификацию персонала.

Кроме того, классификация дает потребителю понимание того, насколько комфортно ему будет проживать в гостинице и каким будет уровень сервиса.

Ранее сообщалось, что на Арахлее построят круглогодичную гостиницу. Кроме того, Забайкалье вошло в топ-10 регионов Дальнего Востока по дороговизне гостиниц и санаториев.