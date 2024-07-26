В Москве пройдет туристический форум

В Москве с 17 по 19 сентября пройдет Международный форум-выставка ОТДЫХ Leisure 2024. Как сообщает «Бриф 24», событие организовано группой компаний «ЕВРОЭКСПО». Оно пройдет на площадке ЦВК Экспоцентр.

© РИА Новости

Мероприятие посвящено всем видам туризма. В деловой программе обсуждаются задачи отрасли в путешествиях как по России, так и по зарубежью. Запланировано участие более 800 спикеров и зарубежные гости из 25 различных стран.

Участники обсуждают формирование удобной туристической среды, инновации в сфере, взаимодействие с бизнесом. Упор делается на вопросы национальной идентичности и экологичности.