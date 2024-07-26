Владивосток попал в топ-5 городов для любителей морепродуктов

Два дальневосточных города попали в топ-5 городов России для морского гастротуризма. Что стоит попробовать туристам, рассказали специалисты онлайн-сервиса «Яндекс.Путешествия».

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Примечательно, что Дальний Восток славится на всю России своими морепродуктами. Однако для гастротуризма специалисты советуют отправляться во Владивосток, Южно-Сахалинск, Анапу, Мурманск или Калининград.

Так, во Владивостоке эксперты посоветовали попробовать стейк с трубачом, сугудай из креветки, а также блюда с крабом. Их можно найти в местных ресторанах, передает «Лента.ру».

В Южно-Сахалинске стоит обратиться внимание на экзотические морепродукты – вишневый лосось (сима), осьминога и морских ежей.

Напомним, российская путешественница рассказала, что ей не понравилось в жизни во Владивостоке. Женщина отметила, что эти нюансы точно не замечают путешественники.