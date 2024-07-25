В систему бронирования РЖД предложили добавить пересадки внутри одного поезда

В РЖД задумались о новой опции в системе бронирования билетов, которая могла бы пригодиться туристам в случае отсутствия свободных мест на продолжительном маршруте, например, из Центральной России, Поволжья, Урала на юг. В разгар сезона найти свободную полку сложно на весь маршрут, который занимает от 1,5 до 2–3 суток, сложно.

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Авторы инициативы предлагают автоматизировать подбор свободных полок на разных участках длинного маршрута и добавления их в единое бронирование пассажира, которое позволит добраться до пункта назначения, просто пересаживаясь в пути с полки на полку в одном составе. Новинку предложили молодые сотрудники РЖД на внутреннем конкурсе. Идея уже дошла до федерального финала, куда отобрали 17 лучших проектных решений со всей страны.

Сейчас некоторые туристы пытаются вручную находить такие стыковки в одном поезде, перебирая крупные станции на пути.

«В целом, это лучше, чем ничего. Как дополнительная функция при покупке, конечно, нужна. Вряд ли буду пользоваться ею сам. Но, думаю, многим пригодится», – обсуждают предложение подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».



Некоторые из них считают, что это опция только для путешественников-одиночек:

«Ну, допустим, сама я пересяду. А если мы всей семьей едем, то тут по поезду не набегаешься».



Ранее TourDom.ru писал, что у РЖД появились очереди в поезда с распроданными билетами.