В АТОР назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе

Анапа возглавила список самых доступных мест для отдыха на море в начале августа 2024 года. Другие дешевые пляжные курорты назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным турагентства «1001 Тур», за десятидневный отдых в Анапе с учетом трат на дорогу на автомобиле из Москвы придется отдать минимум 78,6 тысячи рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками). Еще около 30 тысяч рублей уйдет на питание в городе.

Минимальная цена на десятидневные туры из Москвы в Сочи с вылетом в начале августа — 96 тысяч рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с полным пансионом). Десятидневный тур в Абхазию в тот же период обойдется чуть дороже — в 99,4 тысячи рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками).

Цены на десятидневные туры на китайский остров Хайнань начинаются от 110,8 тысячи рублей на двоих с перелетом из Москвы (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками). Купить тур в Объединенные Арабские Эмираты на десять дней в начале августа можно от 118,2 тысячи рублей на двоих (проживание в двухзвездочном отеле около аэропорта с завтраками).

Ранее аналитики МТС Travel назвали бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон. По их данным, наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае.