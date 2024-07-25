Чем может удивить город Ростов Великий

Не секрет, что в России два Ростова — тот, что на Дону, и тот, который Великий. Чтобы не запутаться, кто где живет, жителей южного города называют ростовчанами, а того, что в Ярославской области, — ростовцами. Остановимся на втором Ростове, который все привыкли именовать Великим, но в официальном названии этой приставки пока нет.

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Что посмотреть:

Ростовский Кремль

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Этот комплекс каждый видел хотя бы раз в жизни, даже если никогда не был в Ростове. Спасибо комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которую снимали в стенах Ростовского Кремля. В отличие от себе подобных крепость не являлась оборонительным сооружением. В XVII веке митрополит Иона Сысоевич вдохновился писанием и решил построить себе резиденцию наподобие райского сада. Сам сад, в котором росли даже артишоки, был утрачен, но восстановлен в 1990-х годах.

Успенский собор

Собор с пятью серебристыми куполами находится на территории Кремля, но был построен в XVI столетии, задолго до появления крепости. Отдельное удовольствие подняться на звонницу, резидентами которой являются 15 потрясающих колоколов: среди них и гигант Сысой весом 32 тонны. Братья его меньшие тоже могут похвастаться своими именами — Козел, Баран, Красный, Полиелейный. И да, это та самая звонница, где Иван Васильевич запутался в веревках.

Спасо-Яковлевский Димитриевский монастырь

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По преданию, ростовский епископ Иаков в середине XIV века предал народному суду приговоренную к казни преступницу. Простые жители помиловали женщину, а князь и бояре, не удовлетворенные таким раскладом, выгнали епископа. Тот, не отчаявшись, переплыл на своей мантии озеро Неро и возвел там церквушку, положившую начало монастырю. Сам комплекс же построен в 1686 году.

Озеро Неро

«Это не Ро…» — воскликнул, по легенде, пораженный путешественник, впервые увидев Кремль и Спасо-Яковлевскую обитель, отражавшиеся в озере. Хотел сказать «это не Ростов», но эмоции заставили запнуться, так за водоемом и закрепилось название «Неро». Постарайтесь найти время поплавать на лодке по озеру, на дне которого, кстати, однажды искали мифический град Китеж. Увы, кроме рыбы найти там ничего не удалось. Тем не менее рыбалка — тоже хорошая идея: местных окуней, лещей, щук вплоть до XVIII века поставляли к царскому столу.

Музей финифти

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Искусство финифти — живописи по эмали — появилось в регионе в XVIII веке и до сих пор продолжает активно развиваться. В музее — крупнейшая в мире экспозиция изделий, сделанных в этой технике. Можно также посетить мастер-класс и создать собственную эмалевую миниатюру, познакомившись со всеми этапами производства. Раскрашенные заготовки несколько раз отправляют в печь, так как у каждого цвета своя температура застывания.

Художественная галерея «Хорс»

Арт-пространство в восстановленном купеческом доме XIX века открыл 30 лет назад художник Михаил Селищев, работающий в технике художественной эмали. Галерею он назвал в честь славянского бога солнца, но есть у музея и неофициальное название «Приют странствующих художников». Михаил проводит творческие симпозиумы, на которые приезжают мастера не только со всей России, но и стран ближнего зарубежья. Туристам доступны выставки современного искусства, а на втором этаже — комната-светелка старинных предметов, которыми поделились с владельцем музея местные жители.

Где поесть

«Щучий двор»

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Рыбная тема здесь раскрыта в полном объеме. Четыре вида ухи, блины с щучьей икрой, кулебяка с рыбным ассорти и луковым вареньем, судак по-ростовски, пельмени-ярушки с соусом тар-тар… Залы тоже тематические. Первый этаж — «Зал Леонида Сабанеева» — посвящен рыбалке. А «Басенный зал Ерша Ершовича» — герою популярной повести XVII века.

«Ярославна»

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Готовят здесь вроде как по старинным русским рецептам, среди которых даже «Салат "Цезарь" из новых америк» и «Штрудель» с грушей. Но пару заморских блюд все же можно простить заведению, в котором есть и перепелка с гречкой, и перловка, на сливках томленая, и щи «похмельные», и юшка «по-царски».

«Лукова слобода»

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Ростовский лук в прошлом был известен по всей стране, а потому заслужил право иметь кафе имени себя. Луковая похлебка с золотистыми гренками, нежный луковый крем-суп с пшеничными сухариками, румяные луковые лепешки с ароматным луковым взваром, луковое варенье, луковый мармелад… Любите ли вы лук так, как любят его ростовцы?

Где остановиться

О’27 Silvuplé

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В названии гостевого дома зашифрованы его адрес (Окружная, 27) и фраза из фильма «Формула любви»: «Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле». Именно так приветствуют в отеле гостей, которые сразу погружаются в атмосферу провинциального купеческого дома XIX века. Потолки с лепниной, изразцовая печь, майоликовое панно — при реставрации старинного особняка удалось восстановить многое.

«Дом Ларди»

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Русская деревня с французским акцентом — значится в описании на сайте. Супруги Елена и Бенуа Ларди так вдохновились карантином, проведенным в сельском доме, что купили собственную избу, отреставрировали ее вместе с французским дизайнером и превратили в общую зону отеля. А номера находятся в домиках со стеклянными стенами и в двухэтажном флигеле. Также на территории есть глэмпинг.

LOFT Apart

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Если верить данным из архива, то когда-то здесь располагался трактир с номерами «Лондон», принадлежавший купцу первой гильдии Царькову. Ну а сейчас здесь апарт-отель с одноуровневыми и двухуровневыми апартаментами в стиле лофт. Вид на Успенский собор и звонницу — в качестве приятного бонуса.