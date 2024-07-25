Турэксперт назвал лучшие направления для автопутешествий по России

Турэксперт назвала лучшие направления для автопутешествий по России
Тем, кто хочет отправиться в путешествие по России на машине, стоит присмотреться к Карелии, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что там можно насладиться природой. Она также порекомендовала доехать на автомобиле до Мурманска.
"Сейчас очень популярно такое направление, как Карелия. Поехать туда на машине будет особенно интересным. Вы сможете рассмотреть природу, сделать остановку в любой момент, чтобы насладиться красотой. Также очень советую доехать на автомобиле до Мурманска", — рассказала Ансталь.
Эксперт уточнила, что поездки в отпуск на машине в том числе зависят и от времени года. Так, по ее словам, города Золотого кольца жители Центральной России могут посетить независимо от сезона. Ансталь отметила, что там много достопримечательностей, а атмосфера будет особенная в каждое время года.
"Конечно, чаще на машине едут на наши юга. Дорога займет примерно сутки. И это обойдется вам дешевле, чем поездка на поезде на юг", — заключила эксперт.
Турагент Татьяна Сапронова ранее предупредила, что в Турции туристов часто просят доплатить за номер с видом на море. Эксперт подчеркнула, что это может быть включено в стоимость тура, но на месте могут потребовать дополнительную плату. Она посоветовала заранее обсудить с турагентом состав пакета.