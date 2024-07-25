Турэксперт назвал лучшие направления для автопутешествий по России

Тем, кто хочет отправиться в путешествие по России на машине, стоит присмотреться к Карелии, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что там можно насладиться природой. Она также порекомендовала доехать на автомобиле до Мурманска.

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"Сейчас очень популярно такое направление, как Карелия. Поехать туда на машине будет особенно интересным. Вы сможете рассмотреть природу, сделать остановку в любой момент, чтобы насладиться красотой. Также очень советую доехать на автомобиле до Мурманска", — рассказала Ансталь.



Эксперт уточнила, что поездки в отпуск на машине в том числе зависят и от времени года. Так, по ее словам, города Золотого кольца жители Центральной России могут посетить независимо от сезона. Ансталь отметила, что там много достопримечательностей, а атмосфера будет особенная в каждое время года.

"Конечно, чаще на машине едут на наши юга. Дорога займет примерно сутки. И это обойдется вам дешевле, чем поездка на поезде на юг", — заключила эксперт.



Турагент Татьяна Сапронова ранее предупредила, что в Турции туристов часто просят доплатить за номер с видом на море. Эксперт подчеркнула, что это может быть включено в стоимость тура, но на месте могут потребовать дополнительную плату. Она посоветовала заранее обсудить с турагентом состав пакета.