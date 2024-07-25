В первом чтении приняли законопроект о железнодорожных туристских маршрутах

Госдума приняла на пленарном заседании в I чтении законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятия железнодорожный туристский маршрут и железнодорожный туристский поезд.

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Документ внесла в палату парламента марте 2023 года группа парламентариев от "Единой России". Изменения предусмотрены в "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина отметила, что сейчас в законодательстве такие понятия отсутствуют и, соответственно, отсутствуют правила и требования к таким поездам и маршрутам, хотя железнодорожный туризм является востребованным у россиян. По ее словам, поправками дается определение таким дефинициям, что позволит РЖД разработать соответствующие правила перевозки в таких поездах, так как пассажирские и туристские перевозки кардинально отличаются друг от друга.

"Железнодорожный туризм имеет свою специфику и отличается от привычной перевозки пассажиров и багажа. Например, перевозке пассажиров "туристским поездом" предшествует заключение договора на оказание туристского продукта, включающего в себя не только перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и его размещение, но и специальное обслуживание: проведение экскурсий, развлекательных мероприятий, организацию питания пассажиров, перевозку пассажиров на экскурсионных автобусах во время остановки поезда и высадки пассажиров для экскурсионных целей. Во время всего путешествия, а также при встрече и проводах пассажиров-туристов, путешествующих "туристским поездом", на платформах, станциях, вокзалах, да и в самом поезде может быть организовано музыкальное и танцевальное сопровождение, что не допускается при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения", - сказала Школкина.



Согласно законопроекту, железнодорожным туристским маршрутом предлагается считать маршрут железнодорожного туристского поезда, обеспечивающий посещение и (или) использование пассажирами (туристами, экскурсантами) железнодорожных туристских поездов. Перечни таких маршрутов размещаются на официальных сайтах профильных органов исполнительной власти.

Железнодорожным туристским поездом предлагается считать пассажирский поезд, назначаемый владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования по заявке перевозчика и следующий по железнодорожному туристскому маршруту, а также пассажирский вагон (вагоны), следующий по железнодорожному туристскому маршруту.