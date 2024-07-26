Баня-лекторий и самый длинный батут: зачем ехать на «Архстояние»

В Калужской области открылось "Архстояние" - главный open-air этого уикенда. В арт-парке "Никола-Ленивец" переплелись искусство, архитектура, перформанс, музыка, театр и общение. Приглашенные архитекторы, именитые и не очень, в рамках фестиваля создали необычные арт-объекты из природных материалов: дерева, сена, лозы.

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Здесь представлены прозрачная баня-лекторий и птичья колокольня, город-лабиринт со снежными ветрами и галерея из коробок из-под бананов. Или самый длинный в Европе пятидесятиметровый батут с названием "Скорая тропа". Пожалуй, это самый веселый аттракцион арт-парка. Батут натянут над оврагом. Его слоган: "Скорая тропа дает человеку совершенно новый опыт движения и восприятия окружающей среды".

Есть здесь и скульптуры - старожилы, оставшиеся от прошлых фестивалей: "Маяк", напоминающий гигантское вертикальное гнездо. Он расположился как раз в том месте, где происходило знаменитое стояние на Угре в 1480 году.

Премьеры этого года - три башни: "Инсекто-фаланстер", "Птичья колокольня" и "Театр природы". В основе башен - старые наличники и ставни, оконные рамы, двери и почтовые ящики.

Кроме большой театральной программы и программы перформансов и посетителей есть возможность искупаться в Угре, заняться йогой в Растяжочной, собраться, чтобы вместе покричать и поймать эхо.

Хедлайнерами фестиваля стали художник и основатель арт-парка Николай Полисский и художник Андрей Сяйлев.

Кстати

С 2006 года, когда состоялось первое "Архстояние", было создано более 100 арт-объектов, а участниками стали 150 художников со всего мира.

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Фестиваль проходит в Калужской области на территории парка "Никола-Ленивец", расположенном между деревнями Звизжи, Никола-Ленивец и Кольцово. Расстояние от Москвы - от 200 до 220 км в зависимости от маршрута, можно ехать по Киевскому или Минскому шоссе.