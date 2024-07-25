Какой вид туризма пользуется наибольшей популярностью в Дагестане

В министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики сообщили "Интерфаксу" о растущей популярности горных районов для отдыха. Спрос на отдых вдали от городского шума увеличивается, в то время как благоустроенные пляжи также остаются востребованными.

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Согласно данным ведомства, в текущем году туристы проявляют интерес к различным достопримечательностям республики. Среди них пещерный комплекс "Салатау", Сулакский каньон, ракетный корабль-экраноплан "Лунь", достопримечательности Ахтынского района, светомузыкальный фонтан в Дербенте, Старый Кахиб, башни Гоор, цитадель Нарын-кала, Салтинский водопад и бархан "Сарыкум".