Отдых в Сочи: чем отличаются коттеджи за 25 и 375 тысяч рублей в сутки

Федеральные СМИ на этой неделе растиражировали рейтинг самого дорогого посуточного жилья в Сочи, выпущенный одним из сервисов бронирования. Там лидером признали виллу стоимостью в 170 тыс. руб. в сутки. Не поверили и нашли в открытом доступе объект, который предлагается в 2 раза дороже. А также посмотрели бюджетные варианты. Все это в обзоре TourDom.ru.

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Рейтинг наиболее нафаршированных объектов (по крайней мере, тех, что доступны на сервисах всем смертным) занимает вилла класса делюкс в Сириусе. Трехэтажный объект площадью 650 кв. м сдают за 375 тыс. в сутки. В этой вилле есть лифт, что практически не встречается в других вариантах. Ну, а помимо дорого-богато отремонтированных и обставленных комнат есть еще бассейн, большая терраса на крыше, барбекю-зона. Все это располагается на улице Цимлянской в 90 м от пляжа Красная Поляна. Тем, кто захочет оценить удобства, необходимо сделать бронь минимум на трое суток и еще приготовить 200 тыс. в качестве залога.

Трехэтажный коттедж со своим спа и частным пляжем сдают в Хостинском районе Сочи за 170 тыс. руб. в сутки. В доме площадью 300 кв. м могут проживать до 10 человек. Удобств много, но вот своего бассейна нет. Вместо него акватермальный спа-комплекс прямо под боком.

За 95 тыс. в сутки готовы отдать виллу на Курортном проспекте в 100 м от пляжа Камелия. В наличии современный ремонт, свой, правда, крытый бассейн. А еще сауна, бильярдная и барбекю.

Те, кому не так важно море, могут искать премиальные варианты в горах. Например, одно из самых дорогих шале за 150 тыс. руб. предлагают в Красной Поляне. Это 360 кв. м на участке в 5 соток. Внутри четыре спальни, кабинет, панорамный вид из окон и камин. Сауна, купель и подогреваемый бассейн в комплекте. За 115 тыс. можно снять виллу у Кавказского заповедника: в вашем распоряжении четыре спальни, сауна, хаммам, теннисный стол и бассейн.

Есть варианты и подешевле, судя по фотографиям, тоже вполне достойные – за 75 тыс. в сутки. Чтобы у туриста точно не возникло сомнений, прямо в заголовке объявления пишут «Элитное шале». А в описании добивают еще одним веским аргументом: «Нас выбирают селебрити и блогеры».

В целом, если хочется выбрать вполне себе неплохой вариант без лишнего шика, но в более бюджетной категории, то можно смотреть на ценники вдвое меньше. Фотографии там вполне достойные, а вот насколько уставшим будет объект, – лотерея.

В Олимпийском парке двухэтажную виллу с видами на море и объекты Сочи-2014 предлагают за 41 тыс. в сутки. Она рассчитана на 10 человек. Вместительный участок позволяет устраивать разнообразные активности. Есть и бассейн, но его придется делить с соседями из двух апартаментов.

В Адлере двухэтажный таунхаус на 12 человек предлагают за 20 тыс. Из удобств – общий бассейн, вид на море и дельфинарий. До береговой линии 170 м. За 35 тыс. в сутки в Сочи сдаются 300 квадратов в 150 м от моря на улице Лучезарной.

В Красной Поляне можно взять за 25 тыс. виллу на 8 человек. Всего 170 м от подъемника «Горная карусель». 200 квадратов в Высоком с видом и бассейном с противотоком сдают за 35 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что посуточную аренду жилья в Сочи вытащат из «серой» зоны.