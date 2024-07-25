Во Владивостоке начали строить пятизвездочную гостиницу на 200 номеров
Строительство пятизвездочной гостиницы на 200 номеров началось во Владивостоке при поддержке ПСБ, сообщили в пресс-службе банка.
"ПСБ дал старт строительству нового гостиничного комплекса во Владивостоке. <…> На территории 24-этажного многофункционального гостиничного комплекса будет располагаться полноформатный отель категории "пять звезд" на 200 номеров с конференц-залом, СПА-центром, скай-баром, рестораном, фитнес-залом, бассейном, парковкой на 77 машино-мест. Строительство комплекса является частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России", - говорится в сообщении.
На мероприятии в честь старта строительства принял участие председатель ПСБ Петр Фрадков. Он заложили капсулу с посланием к будущим поколениям в фундамент гостиницы. Также Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве для реализации особо значимых инициатив. Банк будет участвовать в инфраструктурных проектах, мероприятиях и программах по поддержке малого и среднего бизнеса, населения, повышению финансовой грамотности. Кроме того, планируется развитие в регионе банковских технологий и рост доступности финансовых услуг.
"Совместная реализация инициатив в рамках подписанного сегодня соглашения позволит нарастить промышленно-экономический потенциал края, а также определит новые стратегические направления нашего взаимодействия. Одним из примеров такого эффективного партнерства является инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса во Владивостоке - он будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и формировать современный облик города, позволит увеличить номерной фонд и количество площадок для развития делового туризма. Гостиница войдет в контур создаваемого музейного и театрально-образовательного комплекса и станет важным архитектурным и культурным символом Приморья", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.