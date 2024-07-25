В России появился список курортов федерального значения

Правительство утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. В них вошли регионы ЮФО и СКФО.

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«В список включены 55 курортов федерального значения. Среди них Анапа, Сочи, Теберда, а также курорты южного берега Крыма – Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Кроме того, в утвержденный перечень вошел один курортный регион – Кавказские Минеральные Воды», – сообщает правительство



Курорты Юга вошли в список федерального значения. Помимо них в список вошли курорты других регионов России.

Накануне «ФедералПресс» писал, что глава Кубани рассказал о дружной семье из Сочи.