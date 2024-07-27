В России сформировали список курортов федерального значения

Правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. Соответствующий документ подписан, он есть в распоряжении ТАСС.

В перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. В список включены 55 курортов федерального значения. Среди них - Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты южного берега Крыма - Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Кроме того, в утвержденный перечень вошел один курортный регион - Кавказские Минеральные Воды.

Перечень нужен для того, чтобы разграничить подведомственность. Работу федеральных курортов будет координировать министерство здравоохранения РФ. Местности, не вошедшие в список, будут признаны региональными - их будут курировать региональные минздравы. Утвержденный перечень - открытый документ: после дополнительных исследований в него могут включить и другие курорты.

Распоряжение необходимо для реализации новых норм федерального закона "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах". Он был подписан в августе 2023 года.