Олег Кожемяко будет курировать туристическую отрасль в России

Президент России Владимир Путин своим указом ввел в состав Государственного совета губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Из прежней комиссии «Туризм, физическая культура и спорт» будет выделена туристическая, которую и возглавит Кожемяко. Таким образом, он станет куратором всей туристической отрасли в стране.

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Комиссия займется подготовкой новых нацпроектов, которые будут учитывать индивидуальные потребности регионов. Теперь Госсовет состоит из 21 комиссии, работа которых, по словам помощника президента Алексея Дюмина, состоит в том, чтобы знакомить Владимира Путина с реальным положением дел в стране.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае создали отдельное министерство по туризму.

Сам Олег Кожемяко в мае предложил разрешить бизнесу открывать хостелы и гостиницы в зданиях, признанных архитектурными памятниками.