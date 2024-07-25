Вейк-парк, бани и йога. Чем удивляют пляжи в Набережных Челнах

Государственный комитет по туризму РТ организовал пресс-тур для СМИ по пляжам Набережных Челнов. Все они были созданы и обустроены предпринимателями в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Как пояснил руководитель Госкомтуризма республики Сергей Иванов, в 2023 году среди бизнесменов Татарстана был объявлен конкурс на предоставление субсидий на создание и благоустройство пляжей. Принципиальное условие - предприниматель должен проинвестировать 30 процентов своих средств от запрашиваемой сумы. То есть на 100 государственных рублей вложить 30 рублей своих.

В итоге победили 22 проекта из 13 муниципальных образований. На них выделили 173,6 миллиона субсидий. А общая сумма инвестиций в пляжи составила более 250 миллионов рублей. Причем многие бизнесмены вложили не 30 положенных, а 50 и даже 100 процентов своих денег.

Новые пляжи появились в Алькеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Мензелинском, Сабинском, Спасском и Чистопольском муниципальных районах Республики Татарстан, а также в Набережных Челнах.

Автоград, куда отправились журналисты, может похвастаться сразу четырьмя удачными пляжными проектами на берегу Камы. Два из них - "Су Анасы" и Urman ("Урман") - были созданы с нуля, еще два: Sundale Beach Club ("Сандейл Бич Клаб") и воднолыжный парк "Добрый ветер" - реализовали уже в рамках существующих туристских территорий.

Пляж "Су Анасы" ("Водяная") своим названием отсылает к сказкам великого татарского поэта Габдуллы Тукая. И неслучайно.

Расположен он на набережной, носящей его имя. Атмосфера здесь курортная: деревянные лежаки на 450 мест, баня-бочка, надувной аквапарк "Джунгли", кафе с мясными блюдами и прохладительными напитками. На пляже можно арендовать катамаран и сапборд, покататься на электромоторной лодке или скоростном катере.

Пляж Urman разделен на несколько зон. Первая - непосредственно пляжная песчаная. С нее открывается живописный вид на реку. Вторая - зона отдыха возле бассейнов с шезлонгами. Третья - спортивная, где можно, к примеру, поиграть в настольный теннис. Четвертая - фудкорт. И пятая - детская площадка.

Песчаный пляж Sundale Beach Club работает с восьми часов утра и до двух часов ночи. Здесь также есть все для комфортного отдыха - от шезлонгов до водного инвентаря. А главная его особенность в том, что желающие могут принять участие в разных активностях. Утром позаниматься зарядкой и йогой, а вечером насладиться живой музыкой и потанцевать на дискотеке с диджей-программой под открытым небом.

Как отметил руководитель Госкомтуризма РТ Сергей Иванов, проект по созданию пляжей имеет большое значение для Татарстана.