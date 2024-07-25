В Тюмени открылся первый отель сети Azimut Hotels

Гостиничная сеть Azimut Hotels открыла первый отель в Тюмени. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

«Azimut Hotels продолжает расширять географию присутствия. 25 июля открыл свои двери Azimut Сити Отель Тюмень 4*», — цитирует РИА Новости пресс-службу.



Отель располагается на Камышинской улице. В нем 125 номеров разных категорий. Инфраструктура включает в себя паркинг, круглосуточные лобби-бар и ресторан, фитнес-клуб, прачечную и химчистку. Также внутри есть многофункциональный конференц-зал вместимостью до 80 человек и зона коворкинга.

Ранее сообщалось, что в Тюмени осенью этого года откроют Майер-курорт «Марциаль» стоимостью порядка одного млрд рублей. Он будет располагаться на одной площадке с термальным курортом «ЛетоЛето».