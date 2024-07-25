Как изменился турпоток в Севастополь после атаки ВСУ

Число туристов и экскурсантов, посетивших Севастополь в 2024 году, сохраняется примерно на уровне прошлого сезона, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".

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"По тому, что мы видим, ситуация [с турпотоком и числом экскурсантов] на уровне прошлого года", - сказал Развожаев.



Он отметил, что хотя в 2024 году произошел обстрел украинской стороной пляжа "Учкуевка", в 2023 году также были ситуации, которые могли отпугнуть туристов: атаки на штаб Черноморского флота и Севморзавод, взрыв на Крымском мосту.

"Я не могу сказать, что это (показатели 2023 и 2024 годов - прим. ТАСС) близко к уровню 2020-2021 годов, но тем не менее туристы приезжают", - уточнил губернатор.



Как ранее сообщила ТАСС главный специалист-эксперт по развитию туристских территорий и медийному сопровождению Управления туризма города Кристина Сухомлин, туристический поток в Севастополь увеличился на 200% с 2014 года: с примерно 200 тыс. человек в год до почти 700 тыс. в 2023 году. При этом в данных показателях учитывают только тех приезжих, кто остается в городе хотя бы с одной ночевкой. Но еще город посещают экскурсанты: люди, отдыхающие в соседней Республике Крым - и приезжающие на несколько часов для осмотра достопримечательностей, - и их ежегодно в несколько раз больше, чем туристов. В правительстве города ранее отмечали, что это высокие показатели для города, население которого составляет порядка 560 тыс. человек.