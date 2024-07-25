Пользуются ли туристы опцией путешествия с питомцем на соседнем кресле в РФ

С апреля 2024 года пассажиры авиакомпании «Россия» воспользовались услугой путешествия с питомцем на соседнем кресле более 140 раз, сообщила пресс-служба перевозчика.

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«Пассажиры «России» (группа «Аэрофлот») воспользовались услугой путешествия с питомцем на соседнем кресле 144 раза с момента ее запуска в апреле 2024 года. Всего в салоне воздушного судна рядом со своими хозяевами летели 110 собак, 33 кошки и один кролик», – говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что ранее на борту самолета могли путешествовать только питомцы, вес которых не превышал 8 кг (вместе с переноской). Для них предусмотрены места под сиденьем впередистоящего кресла. В авиакомпании пояснили, что теперь услуга охватывает множество мелких и средних собак, а также щенков крупных пород.

Как уточняется, самой популярной породой у пассажиров «России» оказался кавалер-кинг-чарльз-спаниель – 10 собак летели рядом с хозяевами. На втором месте – таксы и шпицы, их посадили рядом с собой девять путешественников. Третье место разделили по семь французских бульдогов, мопсов и йоркширских терьеров. Затем – шесть кокер-спаниелей и пять джек-рассел-терьеров.

При этом самыми редкими домашними питомцами на борту среди собак стали представители пород помски, китайская хохлатая, левретка, миниатюрный бультерьер и петербургская орхидея.