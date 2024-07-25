В минтуризме Дагестана рассказали, что пользуется наибольшим спросом у туристов

В министерстве туризма Дагестана сообщили, что наибольшей популярностью в регионе пользуется отдых на берегу моря и в горах. Большинство туристов предпочитает проводить время вдали от городов.

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В ведомстве также отметили, что в республике постоянно увеличивается количество обустроенных для отдыха пляжей, что и становится одним из факторов выбора в качестве места отдыха каспийского побережья. Ранее сообщалось, что в регионе хотят протянуть три новых автомобильных дороги к берегу Каспийского моря.

Одними из самых популярных достопримечательностей Дагестана называют пещерный комплекс «Салатау», Салтинский водопад и дюна Сарыкум.

В Монголии заявили, что основная масса российских туристов приезжает в страну из приграничных областей.