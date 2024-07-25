Стали известны даты сырного фестиваля в Волгоградской области

Яркое гастрономическое событие вновь объединит сыроедов в Елани. Посетителей ждет насыщенная программа с тематическими конкурсами и интерактивными площадками для детей и молодежи.

Фестиваль «Елань – столица сыра» пройдет в Волгоградской области 16 и 17 августа. У участников мероприятия будет возможность попробовать молочную и сырную продукцию местных производителей, принять участие в мастер-классах по народным художественным промыслам. Для юных посетителей готовят специальную программу с конкурсами, интерактивами и аттракционами.

Как сообщили в администрации Еланского муниципального района, хедлайнерами фестиваля станут Алексей Глызин, группы «Элегия» и «Фолк Экспресс». Кроме того, в числе приглашенных гостей - народная артистка РСФСР Лариса Лужина, народный артист России Юрий Чернов, заслуженный артист Игорь Ливанов и другие. Участие в фестивале бесплатное.

Добавим, что власти Волгоградской области уделяют большое внимание развитию событийного туризма. Проведение массовых мероприятий, таких как молодежный фестиваль #ТриЧетыре или «Волга-Дон Агро фест», способствует притоку туристов в наш регион. На встрече с общественностью, которая состоялась 20 июня, губернатор Андрей Бочаров поставил цель увеличить турпоток до 5 млн человек в год.