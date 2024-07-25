11 самых древних городов России

Эти удивительные места — настоящие исторические памятники с многовековыми традициями.

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Россия – огромная, непостижимая для разума страна, с богатейшей культурой и сложной историей. И красноречивое тому свидетельство – самобытные города, которые из глубины веков донесли до нас свою уникальность и необычные традиции.

Великий Новгород

Великий Новгород был основан в 859 году. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» во времена княжения первого русского князя Рюрика. Город, расположенный на Приильменской низменности, на реке Волхов, занимал выгодное положение. Заметим, что Великий Новгород в 1136 году стал первой вольной республикой. Своей независимости он лишился во время правления Ивана Грозного — в 1569-1570 годах.

Главные достопримечательности: современный Великий Новгород отличается особым укладом быта. Достопримечательности, связанные с его богатой и насыщенной историей, здесь встречаются на каждом шагу. Софийский кафедральный собор, построенный в XI веке, был центром духовной жизни новгородцев в течение нескольких столетий. Правда, в годы революции большевики ненадолго превратили его в музей атеизма. Рюриково городище напоминает об одной из трагических страниц в истории Великого Новограда, когда опричники казнили немало людей.

Что попробовать: местная кухня старается удивить гостей кулинарными изысками. Бефстроганов из телячьих хвостов, наваристая уха из новгородского судака, крошево по-старорусски из листьев свежей капусты на мясном бульоне и «медовый хлеб» – печатные пряники – эта еда достойна восхищения.

Что купить в качестве сувенира: амулеты из натуральной кожи, украшенные самоцветами, знаменитые валдайские колокольчики, деревянные статуэтки былинных героев, лапти и корзинки из бересты – эти сувениры были всегда популярны среди туристов. Каждая вещь, заметим, выполнена вручную и представляет собой небольшой шедевр.

Нижний Новгород

Нижний Новгород был основан в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем. Поначалу город представлял собой хорошо укреплённую крепость, которая стояла на страже юго-восточных границ Древней Руси. Постепенно Нижний Новгород приобретал более цивилизованный вид. Очень выгодное географическое положение способствовало развитию торговли, налаживанию экономических связей с соседями. В XIX веке, к примеру, начала работать знаменитая Нижегородская ярмарка, собиравшая известных промышленников и купцов из России и Европы.

Главные достопримечательности: современный Нижний Новгород прекрасно сочетает в себе черты прошлого и настоящего. Величественный Нижегородский кремль, где в 1612 году Кузьма Минин созывал народ для отпора врагу, четыре великолепные набережные, канатная дорога через Волгу – это далеко не полный перечень необычных мест, которые нравятся многочисленным туристам.

Что попробовать: мятый картофель с рыжиковым маслом, летняя волжская окрошка с добавлением вяленой рыбы, кудяблики – миниатюрные чебуреки с разной начинкой, а на десерт к чаю знаменитые городецкие пряники – это меню порадует любого гурмана.

Что купить в качестве сувенира: деревянная посуда из хохломы с декоративной росписью – самый ходовой сувенир. Это настоящее произведение искусства всегда пользовалось огромным спросом. И, поверьте, просто невозможно удержаться от соблазна тут же купить его.

Ростов Великий

Ростов Великий был основан в 862 году, он считается одним из самых древних городов и входит в Золотое кольцо России. В XI-XII веках Ростовское княжество – это важнейший экономический и религиозный центр страны. Город был спокойным, мирным и находился на стыке многих торговых путей. Местные жители не помышляли о внешней опасности и не строили оборонительные редуты. Историки полагают, что подобная ситуация спасла Ростов Великий от разрушения, когда его захватили кочевники.

Главные достопримечательности: Ростов Великий – это слепок сохранившейся до нас истории Древней Руси. В этом легко убедиться, если совершить экскурсию по монастырям и храмам XVI-XIX веков. Ростовский кремль с Архиерейским двором, Митрополичьим садом и Соборной площадью – великолепная картина из прошлого, от которой просто захватывает дух.

Что попробовать: кухня Ростова Великого поражает гостей города необычными кулинарными изысками. Фаршированный судак, шанежки, полба, варенье из лепестков роз, луковый мармелад и листья шалфея в кляре готовятся по старинным рецептам, сохраняя особенный вкус.

Что купить в качестве сувенира: на память о Ростове Великом, пожалуй, стоит приобрести гончарные изделия ручной работы из знаменитой чернолощëной керамики. А дети будут очень рады изящным глиняным свистулькам.

Муром

Один из самых древних городов России — Муром, расположенный на левом берегу Оки, был основан в 862 году. Небольшой Муром, по воле судьбы, имеет бурную и трагическую историю. Город порой находился в самой гуще кровавых княжеских разборок, от которых по большей части страдали простые люди.

Главные достопримечательности: современный Муром в какой-то мере уберёг облик древнерусского города. Дух былинного богатыря Ильи Муромца здесь чувствуется на каждом шагу. Ему же установлен памятник на городской набережной. Гордостью жителей Мурома считается вантовый мост, построенный в 2009 году. Неподдельный интерес гостей города вызывает Спасо-Преображенский собор – чудом сохранившееся сооружение XVI века. 8 июля в День семьи, любви и верности россияне едут в город, чтобы поклониться мощам святых Петра и Февронии, которые покоятся в Троицком соборе Муромского Свято-Троицкого женского монастыря.

Что попробовать: жители города обожают готовить еду по старинным рецептам. Уха на курином бульоне с окской рыбой, шти с добавлением овсяной крупы и сливочного масла – это настоящий праздник для желудка. Особо следует сказать о знаменитых тертых калачах, которые обладают неповторимым вкусом.

Что купить в качестве сувенира: большим спросом пользуются куклы в кокошниках, изготовленные из бересты. Кстати, из этого же материала хороши солонки, хлебные корзинки.

Дербент

Дербент – самый южный город России расположен на западном побережье Каспийского моря и основан в 438 году. А первые поселения на территории современного Дербента датируются концом 4 тысячелетия до н. э… Этот факт делает город самым древним в России с возрастом свыше 5000 лет. В 1813 году он вошёл в состав Российской империи. Это стало возможно после подписания Гюлистанского мирного договора. Ранее Дербент переходил из руки в руки и был причиной постоянных войн между государствами.

Главные достопримечательности: в Дербенте немало примечательных мест, которые связаны с бурным прошлым. Это крепость Нарын-Кала, где особое внимание привлекает Ханская баня. Ходили слухи, что благодаря особому устройству она нагревалась обычной горящей свечой. Знаменитая Дербентская стена напоминает о том времени, когда иранские правители из династии Сасанидов в V-VI веках построили здесь мощную оборонительную линию.

Что попробовать: Дербент славится своим гостеприимством. И дагестанская кухня способна удивить даже самых капризных любителей вкусной еды. Горский суп «шапши», кураговая каша с льняным урбечем, чуду – тонкие, почти прозрачные блины с разными начинками оставят о себе долгую память как о шедеврах национального кулинарного искусства.

Что купить в качестве сувенира: ювелирные изделия из кубачинского серебра, изготовленные местными мастерами, – наиболее покупаемые сувениры. Каждый из них – это настоящее творение человеческих рук и таланта. В Дербенте также можно приобрести яркие, красивые ковры.

Керчь

Керчь окончательно вошла в состав Российской империи в 1784 году. Важное историческое событие было обусловлено подписанием Кючук-Кайнарджийского мира. С этого момента «крымская жемчужина» получила новую жизнь. Сегодня Керчь представляет собой современный город, не утративший, однако, черты далёкой старины. Наверное, по этой причине здесь всегда много туристов, желающих поближе познакомиться с его достопримечательностями.

Главные достопримечательности: Керчь – это хранилище исторических тайн. Примером тому служит Большая Митридатская лестница, ведущая на вершину горы и состоящая из 432 ступеней, а также крепость Ени-Кале и Царский курган в поселке Аджимушкай. Конечно же, одной из главных современных достопримечательностей Керчи по праву считается Крымский мост, построенный в 2018 году.

Что попробовать: близость Чёрного моря сильно сказывается на местной кухне. Керченские устрицы обладают пикантным вкусом. А плов из черноморских мидий вызывает восторг даже у гурманов. Сочетание нескольких исторических культур заметно повлияло на городских кулинаров. Караимские пирожки из слоёного теста с мясной начинкой – одна из визитных карточек Керчи.

Что купить в качестве сувенира: в многонациональном городе всегда можно приобрести самые разные сувениры. Многие гости Керчи увозят домой в подарок одеяла, пледы, ковры. Большой популярностью также пользуются изделия из оникса.

Феодосия

Феодосия – один из древнейших городов нашей страны, который расположен на юго-востоке Крымского полуострова. Он был основан ещё в VI веке до нашей эры греками из Милета. На долю города пришлось немало испытаний. Его историческая судьба складывалась сложно: одна власть сменялась другой. В 1771 году после успешной войны с турками Феодосия вошла в состав Российской империи. Говорят, с лёгкой руки Екатерины II, побывавшей в этом уголке Крыма, был дан зелёный свет будущему туризму.

Главные достопримечательности: сейчас Феодосия обрела новый образ. Впрочем, остатки славного прошлого удачно дополняют имидж крымского города. Матросский парк – одно из любимых мест отдыха жителей города и многочисленных туристов. Особая атмосфера тишины, спокойствия царит на месте рабовладельческого рынка османов, который когда-то своим шумом заглушал местные окрестности. До наших дней сохранились напоминания о прежних правителях – это мечеть Муфти-Джами, построенная 400 лет тому назад и притягивающая взоры великолепным зданием.

Что попробовать: фасолевый суп бакла шорбасы, сыровяленая колбаса суджук, которая в прошлые века доходила до нужной кондиции под седлом коня лихого кочевника, сарма – голубцы, завёрнутые в виноградные листья – этот ассортимент кулинарных творений в Феодосии никого не оставит равнодушным. А на десерт стоит попробовать пахлаву – изысканное восточное лакомство.

Что купить в качестве сувенира: на память о прекрасном городе стоит приобрести ароматические саше – небольшие мешочки, наполненными лепестками крымской розы, розмарином, мелиссой и прочими душистыми травами. Расписанная яркими узорами посуда из керамики, а также кепки и тельняшки – отличный подарок близким людям.

Смоленск

Смоленск всегда находился в центре самых важных исторических событий. Ему было уготовано пережить нашествие литовских и польских захватчиков, отстоять независимость в Смутное время, биться насмерть в войне 1812 года с наполеоновской армией. Считается, что Смоленск был основан в 882 году князем Олегом. Он силой захватил город и присоединил его к Древней Руси.

Главные достопримечательности: современный Смоленск сумел сохранить давние традиции, которые перешли к ним от далеких предков. Старинный русский город на Днепре украшает Успенский собор – храм, расположенный на вершине Соборной горы. Его строительство началось ещё в 1677 году. Следы воинской славы хранит Смоленская крепость, которую воздвигли по указу Ивана Грозного. И нужно обязательно посетить Лопатинский ландшафтный сад с поющими фонтанами. Это самое любимое место отдыха горожан и туристов.

Что попробовать: смоленская кухня всегда отличалась приятными сюрпризами. Мучная каша – кулага, густой суп на овощном или мясном бульоне – крупеня, рыбная уха по-гагарински, покаченики – постные котлеты из картофеля считаются местной кулинарной гордостью. А за самоваром с чашкой ароматного чая отлично пойдут отлученцы – своеобразные конфеты из малины и мёда.

Что купить в качестве сувенира: Смоленск славится невероятно красивой вышивкой. Льняные скатерти, полотенца, наряды, расписанные местными мастерами, идут нарасхват. Глиняные традиционные колокольчики наряду с керамической посудой – милые для глаза сувениры, которые также пользуются популярностью.

Евпатория

В отличие от других крымских городов, Евпатории сильно не повезло с географическим положением. Постоянные морские и степные ветры заметно обеднили окружающую природу. И самой главной проблемой была нехватка пресной воды, которую с трудом добывали из подземных источников. В течение долгой и непростой истории город сменил два названия. А третье, последнее он получил благодаря Екатерине II в 1774 году. После долгого владычества османы уступили город Российской империи. И на карте нашей страны появилась Евпатория.

Главные достопримечательности: сегодня город стал одним из самых известных крымских курортов. Разительные современные перемены в облике города не помешали заметить следы исторического прошлого. Монастырь дервишей, построенный в XV веке, полностью сохранил в себе прежние черты. Евпаторийская набережная имени Горького считается неизменным символом культурного центра города. Её протяженность – 875 м, и здесь расположены здания с уникальной архитектурой, воздвигнутые ещё в начале прошлого века.

Что попробовать: после длительной прогулки на чистом морском воздухе гости Евпатории обычно стремятся отведать наиболее популярные блюда местной кухни, о которых они пока знали только понаслышке. Чечевичный лёгкий суп-пюре, холодная закуска язма, горячие, прямо с огня, чир-чиры – небольшие чебуреки с начинкой из мяса, овощей и сыра – это меню приведёт в восторг всех любителей вкусной еды.

Что купить в качестве сувенира: миниатюрные, изящные кораблики в стеклянных бутылках, диковинные морские ракушки, изготовленные из кораллов – самые популярные сувениры Евпатории послужат отличным подарком для своих домашних. Впрочем, обрадуются и привезённым из древнего крымского города ароматическим маслам.

Псков

Псков был основан в 903 году. Расцвет города пришёлся на 1348-1510 годы. Именно в этот период была создана независимая Псковская республика. В начале XVI века город вошёл в состав Русского централизованного государства и потерял прежнее влияние. В 60-е годы прошлого столетия Псков считался довольно крупным промышленным центром страны.

Главные достопримечательности: один из древних городов России сохранил самобытную культуру и вековые традиции. Об этом свидетельствуют достопримечательности города. Псковский кремль, Троицкий собор, Ольгинская часовня, Пушкинские горы – эти необыкновенные уголки города будто пропитаны духом старины. На горе Соколиха стоит величественный памятник, посвящённый Ледовому побоищу, когда Александр Невский разбил рыцарей Ливонского ордена.

Что попробовать: псковская кухня верна традициям предков. Из глубины веков идёт слава о накрепниках – открытых пирогах с начинками из крупы, длинными полосками из рыбы или мяса. Необычайно вкусны серые щи с крошевом – капустными кочерыжками. Любимая рыба местных жителей – снеток: его сушат на озёрном песке с солью. В итоге получается изысканное лакомство, которое пользуется популярностью и среди гостей города.

Что купить в качестве сувенира: посуда из псковской керамики, кованые изделия от Кузнечного двора и знаменитые печатные Измирские пряники – прекрасные сувениры, которые стоит приобрести, чтобы надолго сохранить память о древнем городе, воздвигнутом когда-то самой княгиней Ольгой.

Углич

Углич был основан в 937 году. Судьба небольшого города складывалась трагически. За свою историю он не раз подвергался разорению, его сжигали дотла. Но Углич вновь восстанавливался. В советское время он превратился из поселения в цивилизованный город с населением более чем в 30 тысяч.

Главные достопримечательности: Воскресенский монастырь, Зимин двор, Палаты угличских князей до сих пор полны былого великолепия. А в Музее кукол – местной гордости — постоянно организуются выставки, которые нравятся по большей части, конечно, детям.

Что попробовать: кухня Углича – это сочетание кулинарных вкусов старины и новых веяний. К примеру, несколько может смутить вас название оригинального блюда – ушное. Жаркое из мяса, где главную роль играет густой наваристый соус, на языке предков звучало именно так. Равно как и ярушки рыболепные – пельмени из фарша судака и щуки.

Что купить в качестве сувенира: Углич известен народными промыслами. Берестяные шкатулки, сундучки, диковинные статуэтки из керамики, расписные деревянные ложки, мужские рубахи и женские сарафаны из льняной ткани – эти сувениры пользуются большим спросом у туристов.