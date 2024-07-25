Волшебный Кавказ: семь мест, где можно загадать желание

Верить в существование чудес или нет — дело каждого. Но если во время путешествия по Кавказу оказаться в месте, где принято загадывать желания, то почему бы не воспользоваться случаем?

«Яйцо желаний» в Железноводске

Необычный арт-объект в Курортном парке Железноводска представляет собой трехтонную каменную глыбу. Городская легенда гласит: чтобы мечта сбылась, скульптуру необходимо прокрутить вокруг своей оси.

— "Яйцо желаний" — народное название, — рассказывает гид Ольга Воронина. — Автор, скульптор Гурген Курегян, свою работу называл «Знаками Зодиака», потому что именно они изображены на арт-объекте.



Как говорит гид, «Яйцо желаний» создано по принципу буддистских барабанов, но барабаны гораздо проще прокрутить. Здесь же придется приложить немало усилий, чтобы скульптура сдвинулась с места. Бывалые советуют: чтобы «яйцо» поддалось, на него необходимо опереться под определенным углом.

— Одна гостья, которая была здесь недавно в санатории, рассказала, что загадала вернуться в Железноводск. Сбылось! — утверждает гид.



Нынешний глава Кисловодска, а в прошлом — соседнего Железноводска, Евгений Моисеев тоже попытал счастья много лет назад. Юношей он пожелал стать мэром города.

Люлька на дербентском кладбище

Ходит легенда, что бездетные пары, которые покачают люльку на кладбище Кырхляр в Дербенте, в скором времени станут родителями. Найти волшебный артефакт не так просто, путешественники зачастую обращаются к гидам или к местным жителям.

Люлька выкрашена в зеленый цвет и установлена на одной из могил. Местное поверье гласит, что здесь была похоронена беременная жена одного из ханов Дербента, которую убили захватчики города.

— Говорят, желания сбываются, и тому есть подтверждения, — делится экскурсовод Асият Азизова, подчеркивая, что кладбище считается священным местом.



О своем опыте рассказал путешественник Михаил из Тулы. Несколько лет назад он вместе с женой посещал Дербент и побывал на древнем кладбище. Тогда вместе с супругой он попросил, чтобы у них появились дети. Мечта сбылась, сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

Статуя Демона в Кисловодске

Персонаж лермонтовского произведения, которого заточили в гроте, вызывает много споров у местных жителей и властей Кисловодска. Скульптура расположена в углублении у входа главной туристической достопримечательности — Курортного парка. Одних путешественников Демон пугает, другие же считают его важной частью города и его истории.

— Скульптура мрачная: глаза подсвечиваются, звучит тяжелая музыка, зрелище жутковатое, — рассказывает турист Сергей. — Демон действительно впечатляет. Такой у него пронзительный взгляд, что невольно съеживаешься, — говорит путешественница Анна.



Гид Станислав Швец рассказывает, что Демон не кто иной, как глава нечистой силы.

— Заглядывая ему в глаза, можно загадать желание. Почти на 100% сбудется. Но есть риск продать душу, — считает Станислав.



Курортники Яна и Александр признаются: при взгляде на Демона начинает казаться, что он живой. Однако статуя была создана больше полувека назад вовсе не для устрашения туристов. Считается, что скульптор Гурген Курегян хотел отдать дань уважения одноименному произведению Михаила Лермонтова.

Желающих проверить городскую легенду немного. Чаще всего путешественники стараются обойти стороной загадочный темный грот.

Надочажные цепи в Дзивгисе

Одним из символов семьи в Северной Осетии всегда были надочажные цепи. В древние времена на них подвешивали котел с едой над очагом. Он, в свою очередь, считался главным местом в жилище. Неспроста в республике родилась легенда о невероятном событии в Куртатинском ущелье.

Предание гласит: однажды в ущелье летом выпал снег, и лишь одно место осталось без снежного покрова. Местные жители увидели, что там на земле лежали горячие надочажные цепи, словно спущенные с небес. На этом участке решено было построить храм, в который теперь приезжают туристы из разных регионов, чтобы помолиться и загадать заветное желание. Только делать это нужно обязательно с чистыми помыслами. Местные жители рассказывают, что место нередко посещают невесты перед свадьбой и студенты перед началом учебы.

Грот Дианы в Пятигорске

Грот создан в 1831 году в честь первого задокументированного восхождения на Эльбрус и стал настоящим украшением парка «Цветник» в Пятигорске. Во многом локация известна благодаря Михаилу Лермонтову, любившему проводить здесь время. А летом 1841 года писатель устроил в гроте настоящий бал, украсив все коврами, разноцветной тканью и фонариками.

— Это главная локация для свадеб и дней рождений, — говорит экскурсовод Станислав Швец. — Сюда часто приходят с экскурсиями и любят фотографироваться у колонн. Грот имеет два боковых входа и выхода. Если пройти сквозь них, загадав желание, оно обязательно сбудется.



Станислав уточняет: двигаться нужно строго по часовой стрелке. При этом нельзя иметь меркантильные помыслы и просить деньги, машину, дом. По словам гида, молодожены, которые совершают обряд, «разводятся на 80% реже».

Гора Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии

Мать гора, или Уллу-Тау, — одна из самых известных и магических вершин Кабардино-Балкарии. К ней не так просто добраться. Гора располагается в приграничной зоне, и для ее посещения может потребоваться пропуск, а еще необходимо воспользоваться фуникулером для автомобилей.

— Он поднимает машину на специальной площадке вверх, а люди идут по ступеням рядом, — рассказывает гид Ирина Ехлакова.

— Раньше там текла река, а вот подъемник построили в 70-х годах, чтобы люди смогли добираться к горе.



По словам Ирины, после подъемника открывается совершенно необыкновенная красота ущелья, по которому идет дорога к Уллу-Тау. Там нет интернета и связи, поэтому многие приезжают к вершине, чтобы перезагрузиться и побыть в тишине.

По дороге к горе можно увидеть множество камней, которые оставляют путешественники. Так люди просят Уллу-Тау исполнить их мечты.

Ирина рассказала, что однажды к ней на экскурсию попала женщина, которая долго не могла стать матерью. Туристка загадала желание у подножья горы и вскоре узнала о беременности.

— Нам с мужем не удавалось завести детей 6 лет, — делится своей историей местная жительница Алина. — Моя мама предложила съездить к горе, и спустя месяц все получилось.



Около вершины также можно испить воды из мертвого источника, а затем — из живого. По словам здешних жителей, ритуал помогает избавиться от всего негативного в организме и оздоровиться.

Гора Шалбуздаг в Дагестане

Жители Дагестана верят: если покорить Шалбуздаг, самое заветное желание непременно сбудется. В разгар сезона каждый день на вершину взбираются сотни людей. Часть из них — паломники, потому что для местного населения Шалбуздаг считается священным.

— На вершине есть несколько локаций где обычно загадывают желания, — раскрывает гид Асият Азизова. — Первое место — это камень, вокруг которого нужно обойти семь раз, прочитать молитву и загадать желание. Второе — проход в горах, в котором нужно закинуть наверх камень, и если он там задержится, то можно рассчитывать на исполнение мечты.



Асият добавляет, что ее подруге удалось подкинуть камень так, чтобы он не упал. Желание девушки, по словам гида, сбылось.

Подняться на гору удается не всем, хотя маршрут средней сложности. Самая высшая точка, до которой можно добраться своим ходом, располагается на высоте 3800 метров.

Некоторые путешественники начинают восхождение глубокой ночью, чтобы застать рассвет на возвышенности. Опытные туристы говорят, что именно в это время солнечные лучи раскрывают всю красоту дагестанских гор.