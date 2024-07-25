Туристы из Екатеринбурга ночь провели в аэропорту Сочи

Десятки пассажиров рейса U6 6060 авиакомпании «Уральские авиалинии» несколько часов провели в аэропорту. Самолет должен был вылететь вчера в 23:05, но отправился только сегодня рано утром.

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«Переносили рейс 3 раза. Изначально время вылета поставили на 23:05, а дошло до 04:15. Кто-то уже ложится спать, они уже не знают, как лечь поудобнее», – рассказал один из пассажиров изданию Ura.ru.



Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать обстоятельства задержки. Однако, скорее всего, долго ждать вылета пассажирам пришлось по причине позднего прибытия воздушного судна из-за плохих метеоусловий.

Вчера, напомним, из-за шторма в аэропорту Сочи были заметные отклонения от расписания. «Уральские авиалинии», в частности, сообщили о переносе времени вылета нескольких рейсов. По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, в ночь на среду все лайнеры авиакомпании отправлялись из Адлера с задержками.

Сегодня график вылетов и прилетов в аэропорту Сочи пришел в норму. Небольшие опоздания были зафиксированы на рейсах в Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Шереметьево и Домодедово.