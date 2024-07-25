Путешественница рассказала о жизни во Владивостоке

Путешественница поделилась своим опытом жизни во Владивостоке и объяснила, почему ей не понравилось жить в этом городе. Свою историю россиянка рассказала в дзен-канале «Тонкости туризма», перечислив семь причин, которые, по ее мнению, делают жизнь в столице Дальнего Востока невыносимой. Подробности сообщает «ФедералПресс».

«Переезд в восточную столицу России кажется не такой уж плохой идеей. Море и заграница – на расстоянии вытянутой руки, морепродуктов и японской техники – завались, природа такая, что дух захватывает. Только вот минусов у города тоже хватает, а начинаешь их по-настоящему замечать, увы, уже только после переезда», – начала свой рассказ россиянка.



Первое, что вызывало неудобства у только переехавшей во Владивосток девушки, – это рельеф города. По ее словам, местные сопки, постоянные подъемы и спуски доставляют неудобства как автомобилистам, так и пешеходам, и привыкнуть к этому невозможно.

«Эти «американские горки», когда ты постоянно едешь или идешь то вверх, то вниз, порядком надоедают», – делится впечатлениями блогер.



Путешественница отметила, что зимой приморские дороги становятся весьма опасными для всех участников дорожного движения, так как покрываются льдом и становятся скользкими настолько, что не всякая машина сможет подняться наверх, а летом ливни превращают городские улицы в водопады, сшибающие прохожих с ног.

Упомянула девушка и слаборазвитую во Владивостоке «доступную среду» – лестницы в городе преобладают, а пандусов мало, что затрудняет передвижение с коляской и на велосипеде.

Второй проблемой дальневосточной столицы россиянка назвала транспортную доступность. Речь идет не о покупке машины, с этим у Владивостока нет проблем, а о возможности реализовать потенциал «железного коня» на дорогах или банально доехать из пункта А в пункт Б с комфортом.

По обоим пунктам путешественница поставила Владивостоку жесткий минус – общественный транспорт, по ее словам, старый, а ждать автобусы на окраинах можно очень долго. Для автомобилистов тоже есть свои сложности: недостаток парковочных мест, пробки и капризы погоды создают дополнительные проблемы.

«Организованных парковок днем с огнем не найдешь, во дворах паркуются практически друг на друге, в тумане и пробках крадешься, как черепаха, да и местные водят довольно лихо: им-то здешний ландшафт привычен», – жалуется девушка.



Кстати о погоде – приморский климат тоже не пришелся по душе гостье региона. Первая зима во Владивостоке привела россиянку в ужас – один из самых солнечных городов России оказался очень промозглым: сильные ветры и высокая влажность делают зимние −12 °С ощущающимися как −20 °С.

«Сильные туманы и тайфуны – еще один непременный атрибут города. Иногда природа бушует так, что смывает асфальт, сносит грунт с сопок, а в низинах уровень воды доходит до колен идущему человеку», – рассказывает она.



Четвертой проблемой, по мнению девушки, являются зарплаты. Оказалось, что знаменитые дальневосточные надбавки к зарплате, о которых знает вся Россия, на деле лишь незначительно увеличивают доход из-за частой практики местных работодателей занижать окладную часть заработной платы. В среднем горожане получают 40–60 тысяч рублей в месяц.

Также после переезда во Владивосток путешественница неожиданно для себя столкнулась с проблемой ограниченного выбора продуктов питания и недвижимости. Она отметила, что высокие цены на жилье и недостаток земли затрудняют покупку недвижимости, а дальневосточная ипотека оказалась не так проста – она в основном распространяется на новостройки, среди которых много долгостроев, а первоначальный взнос составляет в среднем 15 % от стоимости квартиры. Также девушка отметила, что любителям качественных фруктов и овощей придется во Владивостоке несладко – плоды в основном привозные и не всегда качественные.

Не оставила без внимания россиянка и реалии морского отдыха во Владивостоке. Тут девушка выразила свое мнение очень четко и емко: отдых в городе дорогой, аренда жилья и затраты на питание сопоставимым по цене с поездками за границу или на юг России.

Наконец, путешественница заявила, что распространенные стереотипы о доступности даров моря в столице Приморского края не соответствуют действительности. Цены на морепродукты здесь почти такие же, как в других городах страны.