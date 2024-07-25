Опубликован список недорогих российских курортов для осеннего отдыха

В период с 1 сентября по 31 октября 2023 и 2024 годов средняя стоимость ночи в отелях на российских курортах составляет около 6,3 тысячи рублей. МТС Travel назвала доступные направления для отдыха в России в бархатный сезон.

«Самые недорогие отели в бархатный сезон можно найти в Туапсе», – говорится в сообщении.



Наиболее бюджетными вариантами являются Туапсе, Краснодар и поселок Лазаревское. В Туапсе ночь в гостинице обойдется в среднем в 4,1 тысячи рублей, в Краснодаре – 4,4 тысячи рублей, а в Лазаревском – 4,6 тысячи рублей. Эти места привлекательны не только своими низкими ценами, но и благоприятным климатом. В начале осени Туапсе и Лазаревское позволяют насладиться морем, а Краснодар удобен для тех, кто хочет изучить другие точки региона.

Кроме того, номера в поселке Витязево, Ростове-на-Дону и Пятигорске стоят до 5 тысяч рублей в сутки. Эти направления также подойдут для тех, кто ищет недорогие варианты для осеннего отдыха, передает РИА «Новости».

Напомним, в Кремле прокомментировали введение туристического налога в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, к чему это приведет и повысятся ли цены на отдых.