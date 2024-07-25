Сплавляемся по рекам в Омской области: лучшие места и цены

Лето уже перевалило за экватор, но если вам так и не довелось выбраться из душного офиса и отдохнуть на природе, то это надо срочно исправлять. А если в перспективе поездка за границу или в другие регионы России не светит, главное – не паниковать. По мнению экспертов, главное в отдыхе не продолжительность, а качественное его наполнение, включающее в себя в том числе и физическую нагрузку.

Отличной альтернативой будет отправиться в водный поход, особенно учитывая, что в Сибири стоит аномально жаркая погода, а рек и озер здесь предостаточно. Омичам тоже следует задуматься о маршруте, ведь в ближайшие выходные синоптики вновь обещают жару до +30 градусов. Лучшие места для сплавов изучил «ФедералПресс».

Лагуны и затоны в пределах города

Сплавы по Иртышу оптимальны для тех, кто планирует на время отключиться от работы и посвятить отдыху на природе вечер или день-два. Здесь есть несколько вариантов. К примеру, отправиться в путешествие буквально на 3–4 часа. Маршрут начинается на территории дачных участков в районе ТЭЦ-5 и заканчивается на пляже парка Зеленый Остров. Организаторы предлагают пройти маршрутом первооткрывателей, вниз по течению Омки с выходом в русло Иртыша. По пути можно полюбоваться конструкциями мостов с иного ракурса, слиянием Оми и Иртыша и посмотреть с воды на Омскую крепость и центр города.

Если вас прельщают корабли и баржи, но при этом хочется покататься по реке, то идеальный маршрут начинается на пляже парка Зеленый Остров и заканчивается в одном из затонов поселка Николаевка. По течению Иртыша вниз от города открываются индустриальные пейзажи Омска, факелы нефтезавода безмятежно возвышаются над долиной, судоремонтные заводы и корабли-призраки, портовые краны и баржи на приколе – все это искатели приключений смогут увидеть во время сплава. Индустриальные пейзажи покажут Омск с иного ракурса. Здесь будут и тайные речные лагуны с теплой водой, и золотистый песок.

Сплав проходит на трехместных надувных байдарках. Особых умений и специальной физической подготовки от участников не требуется, однако дети до 18 лет могут присоединиться к группе только с родителями.

Происхождение названия

Название реки «Омь», по одной из версий, произошло от тюркского слова «ом», что означает «тихая». Впервые географические сведения об Оми дал выдающийся географ и картограф Семен Ремезов в Чертежной книге Сибири, составленной им в 1701 году. В Омской области река протекает по Нижнеомскому, Калачинскому, Кормиловскому и Омскому районам. На Оми расположены города Омск и Калачинск.

Стоимость проездки: 2200 рублей с человека.

Организатор активного отдыха для омичей и гостей сибирского региона Никита Кириленко в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что водный туризм пользуется сегодня большой популярностью.

«Люди стали интересоваться активным отдыхом на реке, сплавами на байдарках или сапах, особенно в жару. У тех, кто постоянно работает в офисе, даже три часа, проведенных на реке, вызывают шквал эмоций. Это сродни полету в космос», – отмечает Никита.



Сплав по маршруту Калачинск – Борки

Для тех, кто хочет попробовать туристическую жизнь, но при этом не располагает большим количеством времени, отличным вариантом станет сплав от деревни с историческим названием Куликово до села Борки. Здесь открывается совсем иная жизнь: нет порогов и течение не слишком сильное. По времени сплав занимает в среднем восемь часов и растягивается на два дня. Одним словом, романтика!

Происхождение названия

На самом деле слово Иртыш имеет иранские корни: основа «ир» означает «бурный стремительный поток», а «цис» – это тюркизированная форма кетского именования «сес» – «река». Получается, что Иртыш – это «бурная река», «стремительный водный поток». И действительно, Иртыш берет свое начало в горах, там потоки очень быстрые, но на территории Западно-Сибирской равнины река свой нрав усмиряет.

Детали поездки:

трансфер в рамках программы;

сплав на трехместных надувных байдарках;

ночевка в палатке;

питание на сплаве (приготовлено на костре);

с собой необходимо иметь минимальный комплект туристического снаряжения;

в случае отсутствия палатки возможно подселение к кому-то из туристов со свободным местом или аренда;

сопровождение опытного квалифицированного инструктора;

общие фотосессии.

Стоимость тура: 6500 рублей с человека

Сплав к местам силы

Тем, кто желает увидеть природу в первозданном виде, надышаться чистым воздухом, но при этом хлебнуть немного адреналина, стоит отправиться сплавляться по реке Тара. Участники проходят участок от мистического озера Линево до поселка Муромцево с экскурсией по экологической тропе, лагерем на «золотых песках» и археологическим памятником раннего Средневековья. Поездка занимает несколько дней, но это того стоит.

Если душа просит таинства, то вот вам еще несколько направлений: к примеру, от села Черталы до Муромцева или через места силы Окунево и Шайтан. Благодаря своей мистической славе крошечная деревенька площадью 100 гектаров сильно разрослась. Теперь ее территория стала больше в пять раз. Туристы могут остановиться здесь с палаткой на берегу реки, снять коттедж на время или даже купить дом вместе с землей.

Происхождение названия

Название речки Тары, у которой стоит деревня, с санскрита переводится как «спасительница». Много лет назад река была полноводной, но со временем пересохла. Археологи часто находят здесь места древних захоронений и предметы быта.

Стоимость: от 3000 рублей с человека.

Таежная романтика

Истинные искатели приключений могут отправиться вплавь по таежной реке Шиш, являющейся правым притоком Иртыша. Отсутствие связи, дорог и большого количества людей позволит полностью отключиться от суеты, потока информации, проблем и тревог. Маршрут начинается от села Атирка в Тарском районе, а завершается в селе Новоягодное Знаменского района.

Происхождение названия

Название происходит от кетского слова «шеш, сес», что означает «река».

Длина реки Шиш – 378 километров. Она берет начало из Васюганских болот на северо-востоке области, в Седельниковском районе. Устье реки находится в 1288 километрах от устья Иртыша.

Стоимость: 18 500 рублей с человека.

Меняем плавсредство

В водное приключение можно отправиться не только на байдарках, но и на сапбордах. Организаторы предлагают сплавиться по нескольким маршрутам в черте Омска по течению Иртыша с посещением затонов и пляжей города. Во время водной прогулки можно осмотреть старые заброшенные корабли, а вечером еще и насладиться красивейшим омским закатом.

Стоимость: 1600 рублей с человека.

Для новичков и детей организаторы предлагают прогулки по затону в районе бывшего Омского судостроительного-судоремонтного завода на правом берегу около парка Зеленый Остров. Так сказать, на пробу. Из плюсов – здесь нет течения

Стоимость: 1000 рублей с человека.