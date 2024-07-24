Девушка-инвалид осталась без своей коляски после рейса «Уральских авиалиний»

Девушка с ограниченными возможностями осталась без дорогой инвалидной коляски после рейса «Уральских авиалиний». Об этом пассажирка рассказала в соцсетях, а потом и СМИ.

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По словам Ксении Каминских, 23 июля она прилетела из Екатеринбурга в Москву. Перед рейсом сдала в багаж свое кресло, без которого не может самостоятельно передвигаться. Однако уже в Домодедово ее ждал неприятный сюрприз.

«При транспортировке коляски "Уральские авиалинии" сломали ее. Была в целости и сохранности. Полная подножка. А теперь ее просто отломали. Я не представляю, как можно это было сделать», – прокомментировала на камеру Ксения, когда в аэропорту получила багаж.



Девушка рассказала, что сотрудники авиакомпании просто поинтересовались: «А она у вас точно целая была?» – и пошли дальше по своим делам. Никакой помощи Ксении не предложили. В итоге она просидела до 8 вечера в аэропорту. К этому моменту прибыл рейс, на котором мама девушки отправила ей другую инвалидную коляску.

Пассажирка написала претензию в авиакомпанию. Она просит возместить ей ущерб – 300 тыс. руб. Именно в такую сумму оценивается инвалидная коляска, сделанная по индивидуальному запросу с учетом требований человека с ограниченными возможностями.

Уральская транспортная прокуратура уже заинтересовалась инцидентом и проведет проверку. В свою очередь, в «Уральских авиалиниях» пообещали также разобраться в ситуации.