Туристы могут совершить прогулку по Ростову с помощью мобильного аудиогида

Ростовская область, 25 июля 2024. DON24.RU. На туристском портале Ростова появился новый аудиогид. Как сообщается на сайте городской администрации, с его помощью можно совершить увлекательную прогулку по парку имени М. Горького. Прогулка займет около часа. Аудиогид доступен на русском и английском языках.

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«Новый аудиогид разработали для удобства жителей и гостей донской столицы. Электронный экскурсовод расскажет о знаковых местах. В маршруте – 7 остановок: первая публичная библиотека и музей, летняя концертная эстрада парка, старинный мостик «виадук», фонтаны, памятники, другие интересные объекты», – отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.



Чтобы отправиться в небольшое путешествие, понадобятся только смартфон и наушники.

Аудиогид представлен на официальном туристском портале города https://tourism.rostov-gorod.ru/guides/ и на платформе izi.TRAVEL.