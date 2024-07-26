В ЛНР разработали туристический паспорт региона

Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (ЛНР) разработало и утвердило туристический паспорт республики, в него вошли свыше 200 объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Министерство экономического развития ЛНР разработало и утвердило туристический паспорт региона, который предоставляет новые возможности для путешественников", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в туристический паспорт вошли 127 объектов природно-заповедного фонда, 50 парково-рекреационных зон, а также 35 предприятий гостиничного хозяйства. В туристический документ также включена частная экскурсия по винзаводу "Усадьба Савиных" и экскурсионный маршрут по Беловодским конезаводам.

Электронная версия туристического паспорта размещена на портале Минэкономразвития республики.