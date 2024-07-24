Чтобы исключить скандалы с незаселением в отели, понадобится единый ID

На сайте Кремля опубликован текст поручений Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 4 июня. Среди них пункт, предписывающий обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан России в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Представить доклад правительство должно уже 1 сентября и далее отчитываться раз в полгода.

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С идеей упростить заселение в гостиницы на совещании выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Год нужен на стыковку информационных баз, так как выяснилось, что прямо сейчас синхронизировать данные из двух систем, паспортной и водительской, МВД не может. Проблема в том, что в водительском удостоверении нет информации о месте регистрации гражданина, а она необходима при заселении в отель. По действующему миграционному законодательству гостиницы обязаны уведомить МВД о прибытии гостей и поставить их на учет.

Как рассказал нашей редакции основатель юридического агентства «Персона Грата» и вице-президент РСТ Георгий Мохов, технически вопрос можно решить объединением баз паспортов и водительских удостоверений, чтобы система отображала место регистрации гражданина или автоматически подтягивала информацию из Госуслуг.

Но это требует значительных средств, и в перспективе, возможно, вообще изменит юридический статус водительского удостоверения, который сейчас выполняет только функцию подтверждения права управления транспортным средством, но не является удостоверением личности гражданина.

Следовательно, и принимать его при заселении в отель, согласно правилам предоставления гостиничных услуг, сотрудники не вправе. По словам отельеров, случаи, когда у гражданина отсутствует при себе паспорт, действительно встречаются. В 2016 году, например, писатель и ресторатор Сергей Минаев устроил скандал, когда его отказались поселить в московский отель по фотографии паспорта. А недавно аналогичная ситуация возникла при размещении пассажиров рейса Пермь – Анталья. Правда, в результате всех поселили. По мнению наблюдателей, чтобы таких проблем не возникало, надо разрешить отелям регистрировать гостей и по загранпаспорту. А возможно, и разработать формат единого ID, который будет удостоверять личность граждан.