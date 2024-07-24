Путин поручил ежегодно инвестировать в создание модульных отелей

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять не менее 5 млрд рублей на создание в стране модульных средств размещения, определив в качестве приоритетных проекты по строительству вблизи основных автомобильных туристских маршрутов. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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"Провести в текущем году отбор инвестиционных проектов, при реализации которых субъектам РФ в 2025-2027 годах будут предоставлены субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения, определив в качестве приоритетных проекты, предусматривающие строительство объектов вблизи приоритетных автомобильных туристских маршрутов. <…> Предусмотреть финансирование на эти цели в размере не менее 5 млрд руб. ежегодно", - говорится в поручении.



Также поручено провести в 2024 году отбор субъектов РФ для предоставления им в 2025-2027 годах единой субсидии на развитие туризма. На эти цели должно направляться не менее 9 млрд рублей ежегодно, в том числе не менее 1 млрд рублей на финансирование строительства объектов вблизи приоритетных автомобильных туристских маршрутов.

Кроме того, президент поручил синхронизировать планы по ремонту и реконструкции объектов культурного наследия с планами по развитию автомобильных туристских маршрутов, увеличить продолжительность времени работы таких организаций и обеспечить наличие экскурсоводов.

Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов поручено рассмотреть вопросы о приоритетном создании инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных вблизи автомобильных туристских маршрутов. Также необходимо обеспечить в 2024 году выделение средств из федерального бюджета на создание и модернизацию такой инфраструктуры.