Нижний Новгород будет сотрудничать с Евпаторией в области туризма, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях. Сегодня глава Нижнего Новгорода подписал соглашение.

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«Несмотря на то, что нашу Столицу закатов и город-курорт разделяет 2 тысячи км, общее стремление развивать наши города — самое главное связующее звено», — подчеркнул он.



Прямое железнодорожное сообщение Нижнего Новгорода с Крымом и взаимные мероприятия на базе муниципальных туристско-информационных центров будут способствовать сотрудничеству в туризме.

Также соглашение предусматривает совместные проекты в сферах экономики, культуры, предпринимательства, образования, спорта, молодёжной политики и благоустройства.

«Будем брать у коллег все лучшие практики и активно делиться своими», — заключил Шалабаев.



Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов с красивой подсветкой и световыми шоу.