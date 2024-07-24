Эксперты назвали количество туристов, посетивших Урал с начала года

Уральский федеральный округ продолжает удерживать высокие позиции в туристической отрасли — с января по май регион посетили около двух миллионов туристов. Стабильные показатели посещаемости свидетельствуют о неослабевающем интересе к региону и его многообразным туристическим возможностям, делают вывод в полпредстве УрФО.

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«Реализация туристического потенциала УрФО — одно из важнейших направлений в работе региональных органов власти. При этом усилия сосредоточены на самых разных видах туризма: культурно-познавательном, событийном, активном, религиозном, промышленном и других. Активная работа будет продолжена», — прокомментировал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.



Он также отметил, что развитие туризма способствует комплексному решению многих задач, стоящих перед регионами. Это не только стимулирует строительство инфраструктуры и развитие бизнеса, но и повышает узнаваемость регионов, а также способствует появлению новых проектов. УрФО активно работает над расширением предложений для туристов и созданием условий для удобного и интересного времяпровождения гостей региона.