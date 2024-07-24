Как перемены в отечественной авиакомпании отразятся на туристических чартерах

В экспертном сообществе обсуждают предстоящую смену руководства в авиакомпании Red Wings, входящей в госконцерн Ростех. Одновременно перевозчик готовится к ребрендингу, который должен подтвердить «стремление летать на отечественных самолетах». Редакция разбиралась, повлияют ли перемены на работу с туроператорами, так как перевозчик активно задействует в туристических программах три дальнемагистральных боинга.

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Red Wings: что ответили на слив компромата

Поток новостей о кадровых перестановках в Red Wings запустил анонимный телеграм-канал «Незыгарь».

«В понедельник свои должности не по собственному желанию покинули генеральный директор Евгений Солодилин, первый замгендиректора Мария Постоловская и исполнительный директор Сергей Гутерлайт», – пишет источник.



Поводом стало «отсутствие прогресса» в вопросах выкупа и восстановления трех Airbus A321 и «нормальной эксплуатации» Boeing 777.

«Самолеты постоянно простаивают, а рейсы выполняются с многочисленными задержками», – указано в публикации.



Что касается финансовых показателей, то прибыль в 3,5 млрд используется нерационально – «средства якобы направлялись не на поддержание летной годности, а на ребрендинг – 1 млрд руб.».

Пресс-службы перевозчика и концерна Ростех вчера оставили эти заявления без комментариев. Однако вечером в РИА «Новости» появился неофициальный ответ, возможно, инициированный кем-то из топ-менеджеров:

«Изложенная в сообщении информация не соответствует действительности ни в части кадровых решений, ни в области оценки результатов операционной деятельности авиакомпании».



Источник в отрасли утверждает, что подготовка к выкупу двух Airbus завершена, но тормозится из-за позиции лизингодателя, не готового продавать самолеты компании с госучастием. При этом три имеющихся Boeing 777 переведены в финансовый лизинг, средства на их обслуживание выделяются и самолеты активно летают.

Боинги мешают Ту?

Несмотря на этот комментарий, новости о предстоящих кадровых перестановках и ребрендинге подхватили федеральные СМИ. Сюжет с заголовком «Ростех сменит руководство Red Wings» вышел даже на НТВ, поэтому как минимум отставку директора можно считать решенным вопросом. Руководить перевозчиком будут управляющая компания и новый совет директоров.

Причины изменений остаются за кадром, но не похоже, что это производственные показатели – они у авиакомпании хорошие. В январе перевозчик отчитался о росте количества перевезенных пассажиров на 23%. Загрузка кресел увеличилась на 6,5% – до 81,7%. Было открыто 23 новых направления, в том числе 17 международных. Кстати, в основном Red Wings оперирует именно на заграничных направлениях. Из 2,723 млн пассажиров подавляющее большинство ​​(2,190 млн) составил именно международный трафик.

Однако в значительной степени хороший результат обеспечило использование не российской, а зарубежной техники на туристических маршрутах. По данным, прозвучавшим от неназванного источника, три дальнемагистральных Boeing 777, которые были получены от «ИрАэро» в 2021 году, имеют высокий налет (1100 часов в месяц) и обеспечивают до 70% прибыли.

Есть мнение, что это создает некое противоречие. Бизнес-модель Red Wings заточена на достижение сиюминутных целей – прибыльные международные перевозки путем эксплуатации зарубежных самолетов, в то время как его владелец Ростех заинтересован в работе на перспективу. Это обкатка отечественной авиапродукции и «повышение авиационной мобильности граждан» внутри страны к 2030 году (на эту тему есть поручение президента. – Ред.).

Впрочем, сейчас в парке Red Wings уже летают 20 SSJ-100 и один восстановленный Ту-214, поступивший в декабре прошлого года. Их могло бы быть больше, но сроки поставок новой техники двигаются не по вине авиакомпании. Поэтому боинги эксплуатируются вовсе не в ущерб отечественным самолетам. По крайней мере сейчас.

«Если есть борта, то почему бы на них не летать», – говорит один из собеседников «ТурДома».



Что изменится в Red Wings

Понятно, что в перспективе акценты могут измениться. Судя по повторяющимся утечкам, Red Wings ожидает смена названия с англоязычного на более понятное и патриотичное – «Рассвет». Это «должно отражать устремления компании летать только на отечественной технике».

«Такие планы есть давно, и они обязательно будут реализованы. Авиакомпания, можно сказать, государственная, летает на отечественных самолетах, в основном суперджетах, и должна носить российское, понятное всем название. Конечно, это означает, что в будущем изменится и фирменный стиль компании, включая форму бортпроводников», – пишет со ссылкой на источник РИА «Новости».



«Надо подождать и посмотреть с кем общаться»

Туристическую аудиторию, конечно же, интересует, как все это повлияет на сотрудничество с туроператорами, которые задействуют боинги Red Wings на популярных маршрутах. По словам экспертов, опрошенных «ТурДомом», маловероятно, что смена руководства перевозчика отразится на его коммерческой политике в краткосрочной перспективе. Сотрудничество с туроператорами на ключевых выездных маршрутах вроде курортов Египта, Таиланда, Шри-Ланки продолжится, так как боинги летают и приносят прибыль.

«Это направления, где авиакомпания зарабатывает безрисковые деньги: кресла отдали туроператору – и вперед. Любой перевозчик, даже "Аэрофлот", счастлив, когда у них берут блок или целый самолет. Дальнемагистральные машины как раз нужны для того, чтобы обеспечить коммерческие перевозки и чартерные рейсы в ту же Шри-Ланку, Таиланд и т. д.», – сказал представитель одного из туроператоров.



Поэтому в уже сверстанном расписании на лето, осень и предстоящую зиму перемен от Red Wings не ожидается. Что будет дальше – зависит от нового руководства.