«Переругался со всеми»: в Челябинске семью возмутил салют на базе отдыха

В Челябинской области семья вызвала полицию на местную базу отдыха «На волне» на озере Кумкуль, когда им отказались вернуть деньги за неделю проживания, сообщает 74.RU. Недовольные клиенты требовали средства обратно, потому что все время отдыха их соседи запускали салют, устраивали застолья и мешали им спать. При этом база позиционировала себя как семейная. Всего за неделю отдыха семья заплатила 48 тысяч рублей.

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"На базе присутствовали пьяные компании — с громкой музыкой, матом и так далее, а у нас маленькие дети, они не могут спать из-за громкой музыки. Плюс взрывали фейерверк, дети перепугались. <...> Мы администратору объявили, что на следующий день выезжаем, чтобы нам вернули деньги — 7500 и 3000. Но нам их отказались вернуть, послали матом. Мы были вынуждены вызвать полицию", — рассказала мать семейства Наталья.



Возмущенные посетители готовят к базе отдыха иск. Однако никакой договор они не заключали, а деньги просто перевели на счет хозяев. Руководство «На волне» конфликт не отрицает, но настаивает, что недовольные клиенты сами решили съехать раньше срока. При этом база вернула клиентам залоговую часть оплаты.

Также на базе уличили отца семейства во взломе одного из домиков. В пятницу он, по словам администрации, поругался со многими постояльцами.

"В пятницу был такой факт, что он вскрыл наш дом, в котором лежал электроинструмент, и был пойман директором на этом факте. Ничего не пропало, но сам факт, что он залез в этот дом и вскрыл его. После этого начались скандалы, естественно. В субботу они уехали. Он переругался со всеми отдыхающими. Гражданин абсолютно скандальный", — сообщил представитель базы.



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