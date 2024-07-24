Паломнический путь к Далматовскому монастырю: храмы на пути из Кургана к святыне

На пути паломников к Далматовскому мужскому монастырю в Курганской области встретятся населенные пункты с православными храмами. Они считаются не только святыми местами, но и часто представляют собой архитектуру с историко-культурной ценностью. Храмов не менее 10 штук, а часть из них — недействующие. URA.RU подготовило материал о церквях на пути к одной из главных курганских святынь по трассе P-354.

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Салтосарайская церковь иконы Божией Матери

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Салтосарайское Каргапольского района Курганской области — историческое здание, построенное в 1866 году, на данный момент не функционирует. Добраться до нее можно из деревни Деулино, повернув направо через сотню метров после указателя «Деулино» и проехав около шести километров по грейдерной дороге, пригодной для всех типов автотранспорта. Храм находится в центре деревни и хорошо виден с дороги.

Церковь Троицы Живоначальной в Чашах

Троицкая церковь в селе Чаши по улице Советская, 22 Каргапольского района впервые построена в 1820 году, но была уничтожена пожаром в 1832 году. Новый храм, заложенный в 1863 году, служил приходу до 1931 года, когда его превратили в школу и клуб. После нескольких перестроек и пожара в 1993 году от здания остались лишь руины. В 2007 году местные жители начали восстановление церкви, и к 2008 году в притворе, бывшей трапезной части, возобновились службы. Сегодня над притвором возвышается купол с крестом, и хотя основная часть здания все еще требует реставрации, Троицкая церковь продолжает быть символом веры и культурного наследия для местных жителей.

С трассы на пути в Далматово повернуть направо в сторону деревни Расковалово и села Чаши. Путь до церкви с трассы займет около 10 километров.

На берегу озера Иткуль: храмы Архангела Михаила и Николая Чудотворца

На противоположных берегах озера Иткуль в Каргапольском округе расположились два населенных пункта: село Житниковское и деревня Иткуль. В первом на пути паломника встретится Церковь Архангела Михаила. Храм был построен в 1862 году и освящён в 1865 году. В 1930-х годах церковь была закрыта, но в 1990-х годах её восстановили и вернули прихожанам. Сейчас храм действующий и является украшением села.

В деревне Иткуль, находится церковь, посвящённая Николаю Чудотворцу. Никольская церковь в центре деревни была возведена в 1911 году, накануне Октябрьской революции. Это деревянное однопрестольное здание с невысоким шатром, двухэтажной колокольней и двумя белыми куполами, увенчанными крестами, представляет собой типичный образец русского деревянного зодчества и является важным объектом культурного наследия. Храм окружён высоким металлическим забором. Добраться до деревни Иткуль можно через село Житниковское и далее вокруг озера.

Каргаполье: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

В Каргаполье первый храм был построен в 1730 году и просуществовал до 1780 года, после чего на его месте возник двухпрестольный деревянный храм, который простоял до 1819 года и был заменён каменным зданием, строительство которого продолжалось 25 лет. Пятиглавый храм с двухярусной колокольней, освящённый в 1845 году, сегодня является памятником культурного наследия и после реставрации в начале 2000-х годов вновь открыт для прихожан по адресу ул. Кирова, 105 в Каргаполье.

Село Кондинское: Церковь Святой Параскевы Пятницы

Церковь Святой Параскевы Пятницы, расположенная в селе Кондинское Шатровского округа Курганской области и входящая в состав Курганской и Шадринской епархии РПЦ, была основана в 1751 году. Здание церкви, построенное в 1822-1832 годах, известно своими луковичными куполами и колокольней, которые знакомы местным жителям. Храм был взорван в 1940 году, а сейчас на его месте установлен поклонный крест.

Крестовское: Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи

Церковь Иоанна Предтечи в селе Крестовском Шадринского округа Курганской области, известная благодаря чудесному явлению иконы Усекновения Головы Иоанна Предтечи, привлекает паломников со всей России. С храмом и поселением связана необычная легенда. Построенная в 1872 году на месте явления иконы, эта трехпрестольная церковь с богатым убранством и колокольней была закрыта в 1930 году и использовалась под склад. Рядом с храмом создан музей, представляющий историю и культуру региона, а на месте святого источника выкопан колодец, вода в котором была освящена. Достопримечательностью села также является верстовой столб, установленный на торговой площади, напоминающий о прошлом Крестовского как торгового узла Ялуторовского тракта.

Шадринск

По дороге в городе Шадринске есть ряд храмов, которые стоит посетить. У каждого из них своя история. Среди них: храм Николая Чудотворца (улица Пионерская, 42), храм Преображения Господня (площадь Михайловская, 1), храм Воскресения Словущего (улица Комсомольская, 51).