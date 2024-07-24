Кубань планирует за год принять рекордное количество туристов

В этом году Краснодарский край планирует принять рекордное количество туристов - 19 миллионов. Об этом в среду сообщила журналистам во время пресс-конференции в столице Кубани заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова.

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По прогнозу ведомства, из 19 миллионов человек свыше 10 миллионов посетят регион летом. Их принимают около 11 тысяч объектов размещения, рассчитанных на 264 тысячи номеров.

Петухова отметила, что сейчас отели в среднем заполнены на 88 процентов: 90 процентов - на Азовском и Черноморском побережьях, 55 - в степной зоне и предгорьях, на август на побережьях забронировано свыше 85 процентов номерного фонда, на а сентябрь - более 65.

"В этом году в Краснодарском крае начнет работу еще более 40 новых объектов размещения вместимостью более 2,5 тысячи номеров, - сказала она. - Вместе с тем в санаторно-курортной сфере края реализуется 63 инвестиционных проекта на сумму около 700 миллиардов рублей. За шесть лет объем инвестиций в отрасль увеличился в 37 раз".



Кроме того, к 2032 году реализация инвестиционных проектов позволит увеличить номерной фонд на 42 тысяч номеров и создать в отрасли более 25 тысяч новых рабочих мест, а турпоток планируется увеличить на 3,8 миллиона человек в год.

С начала года Кубань посетили 8,3 миллиона гостей, плюс 3,2 миллиона экскурсантов. По сравнению с 2023-м эти оба показателя выросли на семь и восемь процентов соответственно. Этим летом в регион приехали 4,5 миллиона отдыхающих и 1,7 миллиона экскурсантов.

Как считает Инна Петухова, такие показатели подтверждают концепцию развитию курортов Краснодарского края "Жарко круглый год". Она уточнила, что уже в прошлом году почти половина рекордного турпотока пришлась на зиму и межсезонье: из 18,6 миллиона туристов 9,7 миллиона приняли летом, а 8,9 - осенью, зимой и весной.

Отмечается также, что в Краснодарском крае оборудованы свыше 500 пляжей. Они благоустроены и оснащены специальными спусками для маломобильных групп.