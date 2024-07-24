Путин рекомендовал главам регионов продумать программы развития автотуризма

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов утвердить программы развития автомобильного туризма, которые предусматривали бы создание глэмпинговых зон, парковок, а также приведение в нормативное состояние региональной и межмуниципальной дорожной сети. Об этом говорится в поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства от 4 июня.

© РИА Новости

В том числе, главам субъектов рекомендовано учесть в программах "развитие туристической инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов и создание глэмпинговых зон для размещения автодомов; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (их участков); создание вблизи объектов туристической инфраструктуры парковок, в том числе для автобусов, перевозящих экскурсионные группы", говорится в документе.

Глава государства обратил внимание и на необходимость создания объектов придорожного сервиса с возможностью подключения мобильных торговых точек, а также оснащения центров населенных пунктов, в которых развивается туризм, и туристических объектов санитарными модулями, информационными табличками, элементами подсветки, площадками для размещения автодомов.

Также программы должны предусматривать приоритетное направление средств, высвобождаемых в рамках списания бюджетных кредитов и инфраструктурных бюджетных кредитов, на финансирование таких программ.

Срок исполнения поручения - 1 декабря.